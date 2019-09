Christian Möller ist neuer Clubmeister

Wildeshausen – Der Golfclub Wildeshauser Geest hat neue Vereinsmeister. Bei den Damen siegte mit großem Vorsprung Titelverteidigerin Ina Förster mit Runden von 83-82-82 Schlägen vor Gabriele Wallner und Jing Li. Bei den Herren löste Christian Möller mit drei Runden über 80-85-80 Schlägen den Vorjahressieger Jin-Suk Cho (85-89-78 Schläge) als Clubmeister ab. Seine sehr gute letzte Runde mit 78 Schlägen sicherte ihm am Schluss den zweiten Platz vor Olaf Hoppe.

Bei den Senioren wurde an beiden Tagen nur je eine Runde gespielt. Clubmeister wurde Günter Ahrens mit 89 und 89 Schlägen vor Volker Scheffer und Theo Schulte. Bei den Seniorinnen siegte Sonja Nordloh mit Runden von 91 und 98 Schlägen vor Evi Warnken und Christa Grimjes.

Nach Angaben der Pressesprecherin Ulla Behnke-Eylers gab es am Wochenende wegen der unterschiedlichen Wetterverhältnissen stark schwankende Leistungen. „Herrschten am ersten Tag noch subtropische Temperaturen, starteten die Golfer am zweiten Tag bei nur knapp 20 Grad und taufeuchten Fairways zu ihrer zweiten und nachmittags bei idealen Bedingungen zu ihrer dritten Runde“, teilte sie mit.

Präsident Carsten Löwenkamp und Spielführer Ingo Lucks nahmen die Siegerehrungen vor. Sie lobten einige Mitglieder für die erfolgreiche Unterspielung. Hervorzuheben sei das Ergebnis von Henrik Bahlmann, der sich von einer Stammvorgabe von 31,5 auf 23,7 unterspielte, so der Verein. Neben den Bruttosiegern wurden am Ende der Meisterschaften auch die Nettosieger geehrt. Bei Damen und Herren siegte Bahlmann, bei den Senioren. Heiko Bischof.