Bürgermeister Jens Kuraschinski geht zum Praktikum zu Schröder

„Daumen hoch für Ausbildung“

+ © Rohdenburg Werben für die Ausbildung im Handwerk: Bernd Schröder, Jens Kuraschinski, Hans-Werner Aschoff und Bastian Kammann (v.l.). © Rohdenburg

Wildeshausen – Den Blaumann angezogen, in die Sicherheitsschuhe geschlüpft und dann hin zum Landmaschinenfahrzeug, das in der Werkstatt für die Auslieferung vorbereitet werden muss. Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski tauschte am Dienstagvormittag den Schreibtisch gegen einen Praktikantenplatz in der Firma Landmaschinen Schröder in Wildeshausen ein. „Daumen hoch für Ausbildung“ heißt die Aktion der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Oldenburg (WLO), die den Fokus auf das Handwerk richten soll. In diesem Rahmen lernte Kuraschinski den Ausbildungsberuf des Mechatronikers für Land- und Baumaschinen kennen.