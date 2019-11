Chaos vor den Grundschulen

Grüne wollen Verkehrssituation an der St.-Peter-Straße entschärfen

+ Vor den Grundschulen treffen Autofahrer, Busse, Radfahrer und Fußgänger aufeinander. Foto: dr

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. „Es ist ein Getümmel an der Stelle. Ich habe jedes Mal, wenn ich da war, ein Stoßgebet in den Himmel geschickt. Gut, dass bisher nichts passiert ist.“ Mit diesen Worten begründete Grünen-Ratsherr Klaus Schultze seinen Antrag für mehr Verkehrssicherheit im Umfeld der Grundschulen an der St.-Peter-Straße in Wildeshausen. Er hatte ihn bereits September für den Ausschuss für Ordnung, Soziales und Familie gestellt. Nun sollte er behandelt werden – wurde aber vergangene Woche erst einmal vertagt.