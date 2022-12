Große Chance für Ungelernte

Erfolgreich validiert: Thomas Hilke, Bernd Bartkowski, Ricky Leymann, Alexander Schulz, Kevin Seipold und Dieter Schmidt (v.l.) erhielten ihre Zertifikate von IHK-Mitarbeiterin Heike Phaneuf. Hydrotec-Chef Uwe Brinkschulte (r.) gratulierte. © Schneider

Sechs ungelernte Mitarbeiter von Hydrotec in Wildeshausen haben dank „Valikom Transfer“ einen Nachweis über ihre Fachkenntnisse. Das bundesweite Projekt bietet Menschen ohne formalen Abschluss die Möglichkeit einer zertifizierten Überprüfung und damit höhere Chance auf dem Arbeitsmarkt.

Wildeshausen – Zwei Jahre lang dauert eine Ausbildung zum Fachlagerist. Ricky Leymann hat sie nie absolviert. Dennoch arbeitet er bei der Wildeshauser Firma Hydrotec in eben jenem Beruf und erfüllt seine Aufgaben genauso wie die ausgebildeten Kollgen. Sollte er aber zum Beispiel arbeitslos werden, hätte er bis vor Kurzem noch ein deutlich größeres Problem gehabt als sie. Denn über sein fachliches Know-how fehlte ihm ein Nachweis. Diesen hält er seit Donnerstagnachmittag in den Händen.

Wie auch seine Kollegen Alexander Schulz, Bernd Bartkowski, Dieter Schmidt, Kevin Seipold und Thomas Hilke hat Leymann im Rahmen des Projektes „Valikom Transfer“ seine Erfahrungen und Kenntnisse überprüfen lassen – und zwar erfolgreich. Die entsprechenden Zertifikate überreichte ihnen Heike Phaneuf von der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK). Insgesamt hat sie in diesem Jahr schon 27 Teilnehmende aus ihrem IHK-Gebiet validiert. Deutschlandweit habe es seit dem Start des vom Bundesbildungsministerium geförderten Projektes im Jahr 2018 bereits 1 751 Verfahren über die Handwerks-, Industrie- und Handels- sowie die Landwirtschaftskammern gegeben.

Kampf gegen den Fachkräftemangel

In insgesamt 45 Ausbildungsberufen besteht für Menschen ohne formalen Abschluss die Möglichkeit, ihr Können und Wissen bewerten und dokumentieren zu lassen. Dies gelte für Angestellte ebenso wie für Arbeitssuchende oder auch Geflüchtete mit Deutschkenntnissen. Sie müssen lediglich mindestens 25 Jahre alt sein und über einschlägige Berufserfahrung verfügen. Ziel sei es, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Gleichzeitig sei das Projekt ein Baustein im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Schließlich mache „Valikom Transfer“ berufspraktische Kompetenzen sichtbar. „Aus IHK-Sicht ist das ein vielversprechendes Projekt, das wir vorantreiben wollen“, sagte Pressesprecher Michael Bruns.

Bei Hydrotec hatte Manuel Schikowski, Teamleiter Logistik, die Zertifizierung ins Rollen gebracht. Er hatte die Mitarbeiter gefragt, wer Interesse hat und war auf Resonanz gestoßen. Firmenchef Uwe Brinkschulte begrüßte das Engagement: „Uns ist es wichtig, in unsere Mitarbeiter zu investieren. Denn Fachpersonal zu finden, ist schwierig.“ Das Validierungsverfahren habe er gerne unterstützt, hofft aber, dass sich die Absolventen jetzt nicht wegbewerben. Für Phaneuf zeugt die Ermunterung der eigenen Mitarbeiter von Wertschätzung und gelebter Personalentwicklung. Leymann bezeichnete das Projekt „als eine gute Chance für Ungelernte“. Über das „schlanke“ Verfahren selbst sagte er: „Prüfungsangst hatte ich nicht, aber natürlich war ich etwas aufgeregt.“

Der Überprüfung der Kenntnisse in der Praxis durch einen fachkundigen Berufsexperten und Phaneuf war die Sichtung von Lebensläufen und Arbeitszeugnissen vorausgegangen. „Zudem hatten die Mitarbeiter Selbsteinschätzungsbögen ausgefüllt“, berichtete die IHK-Vertreterin. Auch ein Vorgespräch gab es. Weitere Infos zu „Valikom Transfer“ beantwortet sie unter Telefon 0441/2220455 oder per E-Mail an heike.phaneuf@oldenburg.ihk.de.