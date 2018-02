Celine Rein ist Kreissiegerin im Vorlesen

Wildeshausen - Celine Rein (M.) aus Wildeshausen ist Regionalsiegerin im Vorlesen und vertritt den Landkreis Oldenburg im Rahmen des Bezirksentscheides im April.

Die zwölfjährige Schülerin der Klasse 6f des Wildeshauser Gymnasiums las nach Einschätzung der Jury am Freitagabend in der Aula der Privatschule Gut Spascher Sand in Wildeshausen sowohl aus dem eigenen Buch als auch aus einem ihr fremden Text am besten vor. Celine liest ohnehin gerne Romane. Krimis und Abenteuergeschichten stehen bei ihr hoch im Kurs. Und obwohl sie so geübt ist, war sie im Finale ganz schön aufgeregt, wie sie zugab.

Mit dabei waren Leon Asche aus Ahlhorn, Yannick Böhning aus Harpstedt, Miriam Etrich aus Ganderkesee, Joost Jakoby aus Wardenburg, Pia Oetken aus Harpstedt, Chantal Schossau aus Ahlhorn und Lars Wieland aus Ganderkesee. Das Finale wurde von der Gilde-Buchhandlung in Wildeshausen veranstaltet.

Beim Regionalentscheid des 59. Vorlesewettbewerbes lasen die besten Sieger der Schulentscheide im Landkreis Oldenburg vor. An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 7 000 Schüler der sechsten Klassen.

Einer der größten Schülerwettbewerbe

Mit rund 600.000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Wettbewerb einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Er wird von der Börsenverein des Deutschen Buchhandels-Stiftung veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Begeistererung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken, stehen im Mittelpunkt des Vorlesewettbewerbs.

Die Ausscheidung wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Etappen führen über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale am 20. Juni in Berlin. Die über 600 Regionalwettbewerbe organisieren Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und weitere kulturelle Einrichtungen. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde und einen Buchpreis.

