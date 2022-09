CDW: „Waldkindergarten ersetzt keinen Anbau“

Vor-Ort-Termin: Leiterin Sabrina Sperling (Zweite von links) zeigte Gudrun Brockmeyer (von links), Christin Rollié und Jens-Peter Hennken von der CDW-Fraktion den Waldkindergarten Visbek. © CDW

In Wildeshausen wird über einen Waldkindergarten diskutiert. Eine Einrichtung dieser Art ersetze aber keinen Anbau an der Kita „Weizen-Wichtel“, sagt die CDW.

Wildeshausen/Visbek – In diesen Tagen diskutiert der Wildeshauser Stadtrat die Einrichtung eines Waldkindergartens. Das Thema steht auf der Tagesordnung des am Mittwochabend ab 18.15 Uhr im Rathaus tagenden Sozialausschusses. Grund genug für die CDW-Fraktion eine derartige Einrichtung zu besuchen und kennenzulernen. So war sie zu Gast beim Waldkindergarten St. Hubertus in Visbek, der erst in diesem Sommer unter Trägerschaft des Andreaswerks Vechta seinen Betrieb aufgenommen hat.

Unter Aufsicht von mindestens zwei Erziehern erkunden laut Mitteilung der CDW bis zu 15 Kinder jeden Tag von 7.30 bis 13.30 Uhr den Wald und die Umgebung des Visbeker Kindergartens. Herkömmliches Spielzeug und Spielgeräte sind auf dem Gelände Fehlanzeige. Aber das wird auch nicht gebraucht. „Die Kinder bauen sich ihr Spielzeug selber“, erklärte Sabrina Sperling, die Leiterin des Waldkindergartens, das Konzept.

Bei dem pädagogischen Konzept wird viel Wert auf Nachhaltigkeit und Bewusstsein für die Natur gelegt. „Hier fühlen sich die Kinder wirklich wohl“, war sich CDW-Ratsfrau Christin Rollié sicher. Überrascht waren die CDWler, dass das Gelände rund um den obligatorischen Bauwagen nicht eingezäunt ist. „Die Kinder wissen auch ohne Zäune oder Absperrungen ganz genau Bescheid, wo sie hindürfen und halten sich auch daran“, erklärte Sperling das Konzept. „Die Grenzen des Spielbereichs sind beispielsweise nur durch bunte Wimpelketten oder Baumstämme abgegrenzt. Das reicht vollkommen.“

Aktuell sind acht Kinder jeden Tag im Wald. „Nur bei Eisregen, Temperaturen unter sechs Grad Celsius und starkem Wind müssen wir in einen Rückzugsraum, an den besondere Anforderungen gestellt werden“, erläuterte Sperling die Grenzen des Waldkindergartens.

Im Hinblick auf die Beratungen in Wildeshausen, inwiefern durch die Schaffung eines Waldkindergartens auf den Anbau an der Kita „Weizenwichtel“ verzichtet werden kann, sind bei der CDW allerdings Zweifel aufgekommen. Zum einen brauche ein Waldkindergarten einen festen Rückzugsraum, der sich nicht in einer Haus-Kita befinden dürfe. Des Weiteren koste die Eröffnung eines Waldkindergartens viel Zeit und Geld, da die behördlichen Auflagen, insbesondere die Anforderungen an das Waldstück und den Bauwagen, erheblich seien, heißt es in der Mitteilung.

„Für uns steht fest, dass ein Waldkindergarten in Wildeshausen eine wünschenswerte Ergänzung des Betreuungsangebotes wäre. Ein Ersatz für den aktuell diskutierten Anbau an der Weizenstraße ist ein Waldkindergarten nicht“, stellte der Fraktionsvorsitzende Jens-Peter Hennken nach dem Termin fest.