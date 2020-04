CDW: Stadt soll Gutscheine verlosen

Wildeshausen – Die CDW-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat hat beantragt, dass die Stadt Wildeshausen ein Wirtschaftsförderungsprogramm in Höhe von 200 000 Euro auflegen soll, um den von der Coronakrise besonders betroffenen Einzelhandelsunternehmen und Dienstleistern sowie Gastronomiebetrieben zu helfen.

In diesem Rahmen regt CDW-Ratsherr Jens-Peter Hennken eine Gutscheinaktion an, die von den Bürgern mit eigenen Investitionen unterstützt werden sollte. Die 200 000 Euro müssten nach dem Wunsch der CDW aus dem laufenden Haushalt finanziert werden. „Die Verwaltung wird beauftragt, Finanzierungsvorschläge durch Umschichtungen oder Einsparungen zu erarbeiten“, heißt es in dem Antrag.

Hennken: „Wir sind gefordert“

„Das Covid-19-Virus stellt insbesondere unsere Wirtschaft und die Vereine vor große Aufgaben. Als Gesamtgesellschaft sind wir gefordert, diese Situation zu bewältigen“, so Hennken in der Begründung. „Auch als Stadtrat sollten wir uns in der Pflicht sehen, einen angemessenen Beitrag zu leisten. Es geht schlichtweg um den Erhalt Wildeshausens als Mittelzentrum und den Erhalt einer lebendigen Innenstadt.“

Nach den Vorstellungen der CDW sollen Einzelhandelsunternehmen, Dienstleister und Gastronomiebetriebe in Wildeshausen, die Geschäftsräume vorhalten und von amtlich angeordneten Schließungen betroffen sind, berücksichtigt werden. „Die Stadtverwaltung wird beauftragt, von diesen Unternehmen insgesamt 10 000 Gutscheine in Höhe von jeweils 20 Euro zu erwerben“, heißt es im Antrag. Die Unternehmen, die ihren Geschäftsbetrieb durch Allgemeinverfügungen komplett oder teilweise einstellen mussten oder bei denen dieser nur noch in geringstem Umfang erlaubt wird, sollen durch das Programm zwischen 1 000 und 2 000 Euro erhalten.

Lose für 10 000 Haushalte

Die CDW möchte, dass jeder der rund 10 000 Wildeshauser Haushalte per Losverfahren einen der Gutscheine erhält. Dieser soll mit einem Brief zugestellt werden, in dem die Stadtverwaltung darum bittet, nicht nur den Gutschein einzulösen, sondern durch einen zusätzlichen Umsatz die Geschäfte und die heimische Wirtschaft zu unterstützen.

Gutscheine, die übrig bleiben, sollen nach dem Wunsch Hennkens beispielsweise als Gewinne auf dem nächsten Wildeshauser Weihnachtsmarkt oder bei anderen Events eingesetzt werden. Sie sollen die Einschränkung beinhalten, dass sie nicht in bar ausgezahlt werden können.

Hilfe für Vereine angestrebt

„Gleichzeitig ist es unser Anliegen, auch die Vereine und die Vereinsstruktur unserer Stadt zu schützen und existenzgefährdende Einnahmeeinbußen, die durch Absagen von Veranstaltungen und das Wegbrechen von Einnahmen entstehen, abzufedern. Manche Vereine haben kräftig in ihre Infrastruktur mit viel Eigenleistung investiert und auch Kredite aufgenommen, die zurückgezahlt werden müssen“, meint Hennken. Deshalb solle der Rat ein Hilfsprogramm zur Unterstützung der von der Corona-Krise besonders betroffenen gemeinnützigen Vereine in Höhe von 50 000 Euro zur Verfügung stellen. Auch dieses Geld könnte, so die CDW, aus dem laufenden Haushalt durch Umschichtungen oder Einsparungen gewonnen werden.

Stadtrat soll ein Zeichen setzen

Die gemeinnützigen Vereine, die die „Richtlinie zum Antragsverfahren auf Erhalt freiwilliger Leistungen der Stadt Wildeshausen“ erfüllen, sollen neben der allgemeinen Förderung die Möglichkeit erhalten, durch Covid-19 bedingte Mindereinnahmen geltend zu machen. Dieses könnte, so die CDW, auf Antrag und Nachweis geschehen. Für den Ausgleich von Mindereinnahmen möchte die Fraktion pro Antrag einmalig höchstens 2 500 Euro zur Verfügung stellen. „Die laufende Unterhaltung muss von den Vereinen finanziert werden. Die Sorge bei den ehrenamtlichen Vorständen, die teilweise mit ihrem persönlichen Vermögen haften, wächst“, betont Hennken abschließend. „Hier gilt es im Stadtrat ein Zeichen zu setzen, wie wichtig uns diese Stützen unseres gesellschaftlichen Lebens sind.“ dr