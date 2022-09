CDW sieht Wildeshausen bei Fotovoltaik im Rückstand

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Fotovoltaik auf öffentlichen Gebäuden: Die CDW-Fraktion sieht in Wildeshausen Nachholbedarf. © voltaik auf öffentlichen Gebäuden: Die CDW-Fraktion sieht in Wildeshausen Nachholbedarf. Foto: dpa

Wildeshausen – Die CDW-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat ist unzufrieden mit dem Tempo, das die Stadt bei der Prüfung von öffentlichen Dächern mit der Frage vorlegt, ob sie für die Installation einer Fotovoltaikanlage geeignet sind.

Fraktionsvorsitzender Jens-Peter Hennken befürchtet, dass die Prüfung noch nicht mal in Auftrag gegegen wurde. Er verweist auf den im Verwaltungsausschuss vom 21. April gefundenen Kompromiss, sich mit zunächst zwei Dächern – Stadthaus und Realschule – bei der Initiative der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen zu bewerben, die für Kommunen ein spezielles Angebot zum Thema vorhält. Demnach, so Hennken, habe die Stadt die Möglichkeit, über eine „Impulsberatung Solar“ ohne großen zeitlichen Aufwand kostenlos die Möglichkeiten der Installation einer Fotovoltaikanlage, die Bemessung der zu installierenden Leistung sowie die Rahmenbedingungen für den eventuellen Einsatz eines Speichers prüfen und berechnen zu lassen.

Der CDW-Ratsherr möchte nun von der Stadtverwaltung wissen, wann die Bewerbung um die Teilnahme an der Initiative „Impulsberatung Solar“ bei der entsprechenden Stelle eingereicht wurde und ob es bereits ein Ergebnis gibt. „Falls unsere Bewerbung angenommen wurde, frage ich, wann die hierzu notwendige Sichtung der Dokumente und Begutachtung der Dächer erfolgte.“

Hennken möchte mehr über geplante Maßnahmen der Stadt wissen

Hennken möchte erfahren, wann mit einer Fertigstellung des Konzeptes für die Dächer der Realschule und des Stadthauses zu rechnen ist. Sollte die Bewerbung nicht angenommen worden sein, möchte er die Gründe für die Ablehnung kennen.

Angesichts der derzeitigen Diskussion interessiert den CDW-Ratsherrn zudem, welche Maßnahmen die Verwaltung vorschlägt oder ergreifen will, um den Energiebedarf insbesondere bei Strom und Gas aus fossilen Energieträgern zu reduzieren. „Wann wird die Verwaltung konkrete Maßnahmen in die politische Diskussion einbringen?“, fragt er und verweist darauf, dass Wildeshausen seiner Meinung nach auf dem Weg zu einer Klimaneutralität kaum Fortschritte macht und die Nachbargemeinden die Kreisstadt in den vergangenen Jahren im Hinblick auf die Nutzung von Sonnenstrom von stadteigenen Dächern überholt haben. „Ob Großenkneten, Dötlingen, Ganderkesee und Harpstedt. Überall werden Anlagen auf den Dächern öffentlicher Gebäude installiert und betrieben. Es werden Energiegenossenschaften gegründet und Initiativen gestartet, den Anteil an fossilen Energiequellen lokal zu reduzieren und Energie aus erneuerbaren Quellen zu nutzen. Warum nicht in Wildeshausen?“, fragt Hennken.