CDW: Radwege in Wildeshausen ausbauen

Von: Ove Bornholt

Die CDW will die Radwege rund um Wildeshausen ausbauen. © Frank Jaursch

Die CDW-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat unternimmt einen Vorstoß, um mehr Radwege auszubauen. Die Fraktion hinterfragt zudem, warum die Verwaltung einen zwei Jahre alten Prüfauftrag nicht umgesetzt hat.

Wildeshausen – „Es ist mehr als bedauerlich, dass unser Bürgermeister den Fokus auf Prestigeprojekte wie das Urgeschichtliche Zentrum und Parkbänke in der Innenstadt richtet und nicht die Sicherheit und Pflege/Ausbau unseres Radwegenetzes vorantreibt. Dadurch kommen wir nicht in den Genuss von großzügigen Fördermitteln, die uns sehr helfen würden“, ärgert sich der CDW-Fraktionsvorsitzende Jens-Peter Hennken in einer Pressemitteilung. Er fordert die Verwaltung auf, einen Auftrag der Politik von vor zwei Jahren umzusetzen.

Der Verwaltungsausschuss sei damals einem CDW-Antrag gefolgt und habe die Verwaltung am 6. Mai 2021 beauftragt, das damalige Angebot des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs bei der Überprüfung der Radinfrastruktur im Hinblick auf ihre Benutzbarkeit und Sicherheit anzunehmen. „Seitdem haben wir noch keinen Zwischenstand, geschweige denn das Endergebnis dieser Untersuchung erhalten“, so Hennken. „Aus Sicht der CDW-Fraktion ist es nach nunmehr über zwei Jahren an der Zeit, die Ergebnisse dieser Untersuchung zu erfahren.“

Die Fraktion beantragt dementsprechend, einen Sachstandsbericht zu dem Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 6. Mai 2021 zu erhalten. Zudem beantragt die Fraktion, folgende Anfrage zu bearbeiten:

Wann ist mit einem Abschlussbericht zu dem Beschluss zu rechnen?

Gibt es aus Sicht der Verwaltung Abschnitte im Radwegenetz, in denen dringender Handlungsbedarf bei Sanierung besteht?

Wenn ja, mit welchem Aufwand – auch mit Blick auf Kosten – ist zu rechnen?

Die CDW verweist auf Förderprogramme, bei denen sich Bund und Land mit mindestens 75 Prozent an den Ausgaben beteiligen würden. „Wenn wir von diesen sehr großzügigen Zuschüssen profitieren wollen, müssen wir jetzt Gas geben“, fordert Hennken.