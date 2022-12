CDW möchte UZW abspecken und Geld für Freibadbau nutzen

Von: Dierk Rohdenburg

Marode: Die CDW möchte auf jeden Fall das Freibad sanieren. Fraglich ist, ob dafür genug Mittel zur Verfügung stehen. © Archiv

Wildeshausen – Die Wildeshauser Politik steuert auf das Jahresfinale zu und muss in ihrer Sitzung am Donnerstag, 15. Dezember (17 Uhr, Gaststätte Schönherr in Düngstrup), den Doppelhaushalt verabschieden. Dabei ist aber mit weiteren Diskussionen zu rechnen, denn die CDW-Fraktion bleibt bei ihrem Grundsatzbeschluss, einem Haushalt, in dem das Urgeschichtliche Zentrum als Museum berücksichtigt wird, nur zuzustimmen, wenn auch die Sanierung des Freibades mit eingeplant wird.

„Nur die Aufnahme der Planungskosten für die Sanierung des Freibades, ohne den Ansatz von Baukosten, reicht unserer Fraktion nicht aus“, teilt Ratsfrau Christin Rollié in einem Schreiben an alle Beteiligten mit. Aus diesem Grund bringt die CDW einen Antrag ein, dessen Haushaltsansätze auf den Kostenschätzungen des CDU-Ratsherrn Marcell Görke sowie der CDU-Fraktion beruhen. Die CDW möchte, dass in den Doppelhaushalt für 2023 510.000 Euro, für 2024 2,5 Millionen Euro und für 2025 zwei Millionen Euro aufgenommen werden. Als Gegenfinanzierung soll das Budget zum Teilprojekt „Herrichtung der alten Feuerwehrwache“ an den Finanzierungsplan von 2018 angepasst werden. Damit würde die Kalkulation für 2023 um 510.000 Euro, für 2024 um 1,5 Millionen Euro und für 2025 um zwei Millionen Euro verringert. Das hätte die Konsequenz, dass der Neubau des Mittelteils ebenso wie die Sanierung und der Umbau der Fahrzeughalle zunächst zurückgestellt werden müssen.

CDW möchte nur zwei Millionen Euro für UZW ausgeben

Die CDW verweist darauf, dass im Förderantrag die Modernisierung und Nachnutzung des ehemaligen Feuerwehrhauses mit einem Kostenansatz von zwei Millionen Euro berücksichtigt wurden. Dieser Summe möchte die Fraktion auch zustimmen. Der Wegfall der weiteren Maßnahmen, so die CDW, könnte den Investitionshaushalt um 2,7 Millionen Euro entlasten. Die verbleibende Deckungslücke könne dann aus der Erhöhung der Realsteuern ausgeglichen werden. Für diesen Fall würde die Fraktion ihre Zustimmung signalisieren.

Sollte der Antrag der CDW eine Mehrheit erhalten, würden die Planungen zum Umbau des ehemaligen Feuerwehrhaus erneut gestoppt werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind einige Baumaßnahmen bereits ausgeschrieben worden, weil die Arbeiten zügig beginnen müssen, um die nötigen Fördergelder zu erhalten. Auf der anderen Seite stünden der Stadt dann Mittel zur Sanierung des Freibades zur Verfügung, die bislang noch nicht in den Haushaltsentwurf aufgenommen wurden. Dort sind bislang lediglich die Planungsleistungen veranschlagt.