CDW kritisiert Verwaltungshandeln zum alten „Iversen-Haus“: „Bürgermeister soll Klartext reden“

Von: Dierk Rohdenburg

Nur noch ein Geröllhaufen: das ehemalige „Iversen-Haus“ an der Bahnhofstraße. © Steinmüller

Wildeshausen – Der Wildeshauser Stadtverwaltung liegt seit Sonntag eine umfangreiche Anfrage der CDW-Fraktion zu den Entwicklungen rund um den Abriss des alten „Iversen-Hauses“ an der Bahnhofstraße 20 sowie den Planungen für einen Neubau an dieser Stelle vor.

In diesem Zusammenhang geht der Fraktionsvorsitzende Jens-Peter Hennken mit dem Verwaltungshandeln zum Teil hart ins Gericht. Er kritisiert, dass das Stadthaus über „unterschiedliche Kanäle“ und lediglich in „homöopathischen Dosen“ informiert habe. „Diese Informationspolitik der Salamitaktik und der Nebelkerzen unserer Verwaltung lehnt die CDW-Fraktion kategorisch ab“, betont Hennken. Der Bürgermeister solle endlich Klartext reden und für eine „vollständige und wahrheitsgemäße Aufklärung der Umstände“ sorgen. Das auch deshalb, weil die Wildeshauser Politik und die Verwaltung in der öffentlichen Wahrnehmung derzeit nicht gerade als kompetent, bürgernah und -orientiert beschrieben würden. Hennken kündigte an, in Kürze Akteneinsicht zu den Vorgängen rund um das alte „Iversen-Haus“ zu beantragen. Damit komme man dem verfassungsmäßigen Auftrag der Überwachung der Abläufe der Verwaltungsangelegenheiten im Stadthaus nach.

CDW erwartet Antworten der Stadtverwaltung

Offenbar ist bei der CDW-Fraktion der Geduldsfaden reichlich angespannt, was die Informationspolitik der Verwaltung betrifft. Weder auf einen formlosen Fragenkatalog der CDW vom 5. Juni noch auf eine Anfrage des Ratskollegen Karl Schulze Temming-Hanhoff vom 11. Juni habe es – „entgegen unserer Erwartung – in gebotener Tiefe und Vollständigkeit“ Antworten gegeben.

Die CDW kritisiert, dass die Verwaltung mit der Aufarbeitung der Geschehnisse nicht zielführend umgeht und transparent informiert. Die jüngste Pressemitteilung, dass sich die städtischen Gremien und die Verwaltung von Anfang an für den Schutz des Gebäudes eingesetzt und notwendige Schritte eingeleitet hätten, sorge für Verwunderung, so Hennken. „Dabei verschweigt die Verwaltung, dass Politik und Verwaltung unterschiedliche Startpunkte haben“, schreibt er. „Während der Verwaltung das Vorhaben unstrittig bereits seit dem 3. März 2022 bekannt war, wurde die Politik hierüber erst Mitte Mai 2023, also etwa 14 Monate später, informiert.“ Nach bisher unwidersprochenen Schilderungen sowohl der Investoren als auch des Planungsbüros seien seitens der Verwaltung bis Mitte Mai 2023 keine Bedenken gegen einen Abriss des alten Gebäudes geäußert worden. „Wie passt das zusammen?“, fragt Hennken.

Teilweise Information der Politik kategorisch abgelehnt

Für die CDW sei es zudem noch fraglich, inwiefern die „Abriss-Untersagungsverfügung“ für das Gebäude formell korrekt war, da offensichtlich für den Abriss noch nicht einmal eine Anzeige-pflicht seitens der Investoren bestanden habe. Möglicherweise könnte der Verwaltungsakt von Gerichten auch als Verhinderungsplanung gewertet werden, befürchtet Hennken.

Gar nicht einverstanden ist die CDW damit, dass laut Mitteilung der Stadtverwaltung zunächst nur Teile des Rates, nämlich der Ausschuss für Stadtentwicklung, in nicht öffentlicher Sitzung auf einen „gemeinsamen Informationsstand“ gebracht werden sollen. Im Anschluss solle dann der Bauausschuss sowie die Öffentlichkeit am 31. August informiert werden. „Diese Vorgehensweise lehnt unsere Fraktion kategorisch ab. Wir brauchen keine zwei Versionen von Informationsstand“, so Hennken. „Vielmehr erwarten wir von der Verwaltung einen einzigen vollständigen und transparenten sowie öffentlich zugänglichen Bericht über den gesamten Vorgang.“