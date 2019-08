CDW: Großer Bedarf an weiteren Industrieflächen

Wildeshausen – Als „besondere Ehre“ haben es die Mitglieder der Wildeshauser CDW-Fraktion laut eigener Pressemitteilung empfunden, dass sie kürzlich im Rahmen ihrer Sommertour nicht nur vom Geschäftsführer der Firma Hermes-Systeme, Ingo Hermes, sondern auch von dessen Vater, Firmengründer und Senior-Chef, Gerd Hermes, zu einem Besuch an der Visbeker Straße empfangen wurden.

Im Jahr 1985 war der Betrieb mit vier Mitarbeitern gestartet. Heute sind es mehr als 250 Angestellte, die im Jahr bis zu 800 Meter Schaltschränke zur Steuerung von Gebäudetechnik, Schwimmbädern, Blockheizkraftwerken und ganzen Kliniken fertigen.

Besonders stolz ist das Unternehmen auf die rund 40 Auszubildenden. „Unser Wachstum ist nicht etwa durch Kundenaufträge oder Platzbedarf begrenzt“, berichtete Ingo Hermes. Vielmehr sei es der zunehmende Fachkräftemangel, der in seiner Firma immer mehr zur Herausforderung wird. Daher bildet das Unternehmen überproportional viele junge Menschen aus.

Nach einem Rundgang durch die Werkstatt zeigten sich die CDW-ler beeindruckt. Zudem berichtete Hermes von dem geplanten Anbau und der Schaffung weiterer 25 Arbeitsplätze im Unternehmen.

Im Anschluss an die Betriebsbesichtigung ging es um die politischen Themen in und um Wildeshausen. Auch wenn es Hermes-Systeme direkt nicht betrifft, betont die CDW, dass die Stadt nicht genügend Gewerbe- und Industrieflächen hat. So seien einige Unternehmen gefordert, sich umzuorientieren, wenn nicht endlich Flächen für Gewerbe und Industrie zur Verfügung gestellt würden, hieß es.

Im Rahmen der Sommer-Tour hat die CDW erfahren, dass neben den bekannten Unternehmen weitere Firmen Bedarf an Gewerbe- und Industrieflächen bei der Stadt angemeldet haben. So braucht ein Betrieb bis 2021 rund 3 500 Quadratmeter, um die Aufträge abarbeiten zu können. Eine weitere Firma muss nach Angaben der CDW bis 2025 neu bauen und umsiedeln. „Dieses Unternehmen mit aktuell 45 Mitarbeitern möchte gerne in Wildeshausen bleiben, muss sich allerdings auch mit dem Gedanken beschäftigen, die Stadt Wildeshausen zu verlassen“, so die CDW.

„Es ist schon schockierend zu erfahren, dass ein Unternehmen eine Produktionsmaschine bei hohen Kosten einlagern muss, weil kein Platz hierfür zur Verfügung steht. Wir sprechen inzwischen über mehr als 200 Arbeitsplätze, die wir in Wildeshausen gefährden, sollten wir nicht zeitnah geeignetes Bauland zur Verfügung stellen“, machte Ratsherr Jens-Peter Hennken deutlich.

Nach nunmehr fast 20 Jahren Planung des Industriegebietes Wildeshausen-West lasse der Durchbruch weiter auf sich warten. „Vielleicht sollten wir langsam mal mit der politischen Diskussion und Entwicklung von Plan B beginnen, wenn wir die Wildeshauser Unternehmen hier halten wollen“, so Hennken. Die CDW sei bereit, darüber zu sprechen und Ideen einzubringen. „Um Missverständnissen vorzubeugen, bleibt für uns die Realisierung des interkommunalen Industriegebiet Wildeshausen-West jedoch der Plan A“, ergänzte der Fraktionsvorsitzende Stephan Rollié.