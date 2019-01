CDW: Am Freitag fällt das Urteil über den Parteiausschluss

Vor dem Gericht: Die CDU in Wildeshausen steht vor dem Parteiausschluss von fünf Mitgliedern.

Wildeshausen - Exakt neun Monate nach Gründung der Fraktion Christliche Demokraten für Wildeshausen (CDW) tagt am Freitagabend das Kreisparteigericht der CDU in Kirchhatten und wird aller Voraussicht nach abschließend über den Antrag des Kreisverbandes beraten, fünf CDW-Mitglieder aus der Partei auszuschließen. Alle Versuche einer Verständigung sind damit gescheitert.

Auf Initiative des Kreisvorsitzenden Dirk Vorlauf sollte es ein Mediationsgespräch geben. Das gelang jedoch nicht, weil der CDU-Stadtverband das Angebot ablehnte. Als buchstäblich letzten Versuch hatten die Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen und der Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Bley noch für vergangenen Montag zu einem Austausch in den „Wildeshauser Hof“ eingeladen, um mit den CDW-Politikern sowie dem CDU-Stadtverband auszuloten, welche Gemeinsamkeiten es gibt. „Wir wollten klären, was wir als Abgeordnete für die Wildeshauser tun können, um eine konstruktive Zusammenarbeit zu ermöglichen“, so Bley. Zu seinem Bedauern habe die CDU das Treffen aber mit der Begründung abgesagt, es gebe keinen Gesprächsbedarf. „Das habe ich zu akzeptieren“, teilte Bley unserer Zeitung mit. Von anderer Seite war hingegen zu hören, dass der Ton der Absage bei den Abgeordneten als Brüskierung empfunden wurde. Die CDU-Stadtverbandspressesprecherin war für unsere Zeitung nicht zu erreichen.

Vorlauf bedauert, dass es zur Spaltung gekommen ist. „Wir haben alles versucht, um Gemeinsamkeiten zu finden“, betonte er. Letztlich habe der Stadtverband aber beantragt, dass der Kreisverband das Parteiausschlussverfahren einleiten soll. „Dafür gab es im Kreisvorstand eine Mehrheit, also habe ich den Antrag gestellt“, so Vorlauf, der den Versuch von Grotelüschen und Bley, eine Verständigung zu erreichen, zwar befürwortete, aber auch meinte: „Es war sehr spät, hier noch eine Vermittlung anzustreben.“ Nach dem derzeitigen Stand wird das Verfahren am Freitag zu einem Ende gebracht. Allerdings gibt es laut Vorlauf natürlich noch Rechtsschutzmöglichkeiten, um ein Urteil anzufechten.

Diese Chance werden die CDW-Mitglieder Stephan Rollié, Bernhard Block, Stefan Brors, Gudrun Brockmeyer und Frank Stöver aber wohl nicht nutzen. Sie haben zwar einen Anwalt hinzugezogen, aber dem Vernehmen nach werden sie nicht versuchen, das Verfahren endlos in die Länge zu ziehen.

Auf Wunsch der CDW-Mitglieder kommt es ab 19 Uhr zunächst zu einer Vorab-Anhörung, zu der alle christdemokratischen Wildeshauser Ratsmitglieder geladen sind. „Wir möchten da noch einmal unsere Argumente vortragen“, erklärte Rollié. Anschließend sei die mündliche Verhandlung geplant, allerdings würden seine Kollegen und er vorher noch einmal sondieren, ob man sich das antun wolle.

Laut CDW gibt es inhaltlich kaum Differenzen zwischen der eigenen Fraktion und der CDU. Die Kritik richtet sich in erster Linie gegen den „selbstherrlichen Führungsstil“ des CDU-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Sasse, der bei der Gerichtsverhandlung noch einmal eingehend dokumentiert werden soll.

Ein Abwahlantrag gegen Sasse war im Frühjahr 2018 gescheitert. Danach hatten sich vier Christdemokraten von ihrer Fraktion getrennt. Später folgten zwei weitere Ratsherren, sodass die CDW derzeit sechs Mitglieder und die CDU vier hat. CDW-Ratsherr Jens-Peter Hennken hat bereits sein CDU-Parteibuch abgegeben.

dr