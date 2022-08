CDW fordert Moratorium für Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

Die CDW will, dass offene Fragen zum UZW in der alten Feuerwehr geklärt werden. © dr

Die CDW kritisiert Geheimniskrämerei der Stadtverwaltung und fordert wegen offener Fragen ein Moratorium für das Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen.

Die Anfrage ging im Juni an die Stadtverwaltung. Darin hatte Hennken unter anderem wissen wollen, wie lange die Stadt verpflichtet wäre, das UZW zu betreiben. Bekanntlich sind die Sanierung der alten Feuerwehr und die Einrichtung des Museums im Rahmen des Förderprogramms „Lebendige Zentren“ geplant. Zusammen mit weiteren Maßnahmen geht es um gut neun Millionen Euro, von denen Land und Bund zwei Drittel übernehmen. Fürs UZW wird inklusive Sanierung der alten Feuerwehr momentan mit 4,2 Millionen Euro kalkuliert – das würde einen städtischen Eigenanteil von 1,4 Millionen Euro bedeuten.

Die Stadtverwaltung hat die Anfrage der CDW zwar beantwortet – allerdings nichtöffentlich. Nach Lesart der Fraktion muss die Stadt das UZW, wie eingangs erwähnt, 20 Jahre betreiben – sonst könnten Bund und Land die Fördermittel zurückfordern. Man bedauere, dass die Verwaltung die Beantwortung der Anfrage als „nichtöffentlichen Vorgang“ behandelt und der Öffentlichkeit somit die Möglichkeit verwehrt, die Antworten für sich selber zu interpretieren, heißt es in der Pressemitteilung. „Es wird Zeit, dass die Stadtverwaltung endlich mit offenen Karten spielt“, so CDW-Ratsfrau Christin Rollié. „Aus unserer Sicht hätte die Öffentlichkeit ein Recht auf Transparenz und Klarheit“, ergänzt Hennken.

Stadtverwaltung will keine Stellung nehmen

Unsere Zeitung hat wegen der Zweckbindung beim Landesbauministerium nachgefragt. „Eine abschließende Rückmeldung in Bezug auf eine Anwendung auf eine mögliche Förderung des UZW können wir leider nicht geben. Die Details der Ausgestaltung der geplanten Einzelmaßnahme liegen hier nicht in aktueller Form vor und diese Fragen sind in der Regel im Rahmen eines fachlichen Austausches zwischen der Gemeinde, den Ämtern für Regionale Landesentwicklung sowie des Fachreferats des Ministeriums zu behandeln“, teilte eine Sprecherin mit. Es gebe einen Entwurf zur Neufassung der Städtebauförderrichtlinie, der aber nicht veröffentlicht und derzeit noch im Verfahren sei. Mit Zweckbindungsfristen werde sichergestellt, dass die aus öffentlichen Mitteln finanzierten Maßnahmen der Öffentlichkeit langfristig zur Verfügung gestellt werden. Diese Verpflichtung bestehe auch bei anderen Investitionsförderungen. „Im Zweckbindungszeitraum können in der Regel Anpassungen der Nutzungen oder Einrichtungen durch den Fördermittelgeber zugelassen werden, sofern diese weiter der Öffentlichkeit zur Verfügung und dem Förderzweck nicht entgegen stehen“, heißt es weiter. Die Stadtverwaltung wollte auf Nachfrage keine Stellungnahme abgeben. Die Beratung im Finanzausschuss Anfang September werde vorbereitet, hieß es.

Zurzeit wird mit einem jährlichen Defizit des UZW von 140 000 Euro gerechnet, wobei dies durchaus auch höher ausfallen könnte. Bei einem Betrieb über 20 Jahre würde insgesamt ein Verlust von 2,8 Millionen Euro zustande kommen, rechnet die CDW vor. „Für uns ergeben sich neue, beunruhigende Informationen, welche die städtischen Finanzen für viele Jahre betreffen können“, so Rollié. Nicht erwähnt wird in der Mitteilung allerdings der Landkreis. Der hat sich im September 2021 bereiterklärt, die Hälfte des Defizits zu tragen – bis zu 100 000 Euro pro Jahr. Die laufenden Kosten für den städtischen Haushalt betragen damit nach aktueller Planung also 1,4 Millionen Euro, verteilt auf die kommenden 20 Jahre.

Vor einer Woche hatte die FDP beantragt, die Pläne für das UZW einzustellen – inhaltlich geht die CDW dies mit, aber der Zeitpunkt sei ungünstig, heißt es in der Mitteilung. „Aus unserer Sicht ist der Antrag derzeit nicht entscheidungsreif, weil die Konsequenzen eines Projekt-Stopps UZW nicht ausreichend bekannt sind“, fasste Hennken die Beratungen in der Fraktion zusammen.