CDW-Antrag: Installation von Pollern in Wildeshausen überdenken

Von: Dierk Rohdenburg

So könnten die Poller in Wildeshausen aussehen. © dpa

Wildeshausen – Die CDW-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat beantragt für die Sitzung des Bauausschusses am 27. April, den Beschluss der Verwaltungsausschusses vom 8. Dezember 2022 zur „zeitlichen Durchfahrtbeschränkung an der Hunte- und Westerstraße“ noch einmal zu behandeln.

Fraktionsvorsitzender Jens-Peter Hennken schreibt in seinem Antrag: „Die Versammlung der Anlieger und „Innenstadtakteure“ der Hunte- und Westerstraße am 20. April hat zu der Installation von versenkbaren Pollern an der Hunte- und Westerstraße klar aufgezeigt, dass es die Verwaltung in der Beschlussvorlage augenscheinlich versäumt hat, wesentliche Aspekte und Auswirkungen dieser Maßnahme in der gebotenen Tiefe zu betrachten. Auch wurden die Bedenken der Anlieger, insbesondere des Einzelhandels und der Gastronomie, offensichtlich nicht ausreichend gewürdigt.“ Aus Sicht der CDW-Fraktion sei es daher unumgänglich, die Umsetzung der beschlossenen Anschaffung und Installation der versenkbaren Poller noch einmal zu beraten und dabei die geäußerten Bedenken der „Innenstadtakteure“ zu berücksichtigen.

Ein Beschluss des Verwaltungsausschusses kann im Normalfall so schnell nicht wieder gekippt werden. Für eine erneute Behandlung in politischen Gremien müssen sechs Monate vergehen. Eine Wiederbefassung und somit ein anderslautender Beschluss ist allerdings denkbar, wenn sich in der Zwischenzeit neue Sachverhalte ergeben haben. Das ist zwar grundsätzlich derzeit nicht der Fall, aber der Protest aus dem Kreis der Innenstadtanlieger könnte zu einer Neubesinnung in der Politik führen, zumal der Fachausschuss Ende vergangenen Jahres die Auseinandersetzung mit den Innenstadtakteuren empfohlen hatte. Dieses Votum kam im Verwaltungsausschuss dann aber nicht zum Tragen: die Installation wurde grundsätzlich beschlossen.