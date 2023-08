CDU vermisst bei Varianten der Stadt den eigenen Vorschlag: Kritische Fragen zur Badsanierung

Von: Dierk Rohdenburg

Mit Folie saniert: das Freibad in Ganderkesee gilt der CDU als Vorbild für das Krandelbad.

Wildeshausen – Die Nachricht, dass der Bund für eine Sanierung des Wildeshauser Freibades weiterhin 2,41 Millionen Euro zur Verfügung stellt, ist in der Kreisstadt von vielen Bürgern positiv aufgenommen worden. Aber es gibt auch kritische Fragen.

Voraussetzung für die Zuwendung ist allerdings, dass die Politik schnellstmöglich der Maßnahme zustimmt und damit bis zu vier Millionen Euro zur Verfügung stellt, die nach Angaben von Bürgermeister Jens Kuraschinski wohl nur über Steuererhöhungen aufzubringen sind. Zudem muss der erste Spatenstich noch in diesem Jahr erfolgen.

CDU-Stadtverband stellt kritische Fragen

Bei Marcell Görke, CDU-Stadtverbandsvorsitzender und beruflich Experte für Schwimmbadtechnik, hat die Ankündigung der Stadt allerdings Fragen aufgeworfen, die er gerne beantwortet haben möchte. Er erkundigt sich in einem Schreiben vom 21. August an Kuraschinski, warum der von der CDU erarbeitete Vorschlag für eine Sanierung nicht berücksichtigt wurde, der sogar vom Architekten des Planers „janßen bär partnerschaft“ aus Bad Zwischenahn als machbar bezeichnet worden sei.

Vor knapp einem Jahr hatte die CDU die Kosten für eine Sanierung auf maximal 4,5 Millionen Euro beziffert, wobei der Bund eine 45-prozentige Förderung ermöglicht hätte. Ziel des Antrags war es, keine Wasserflächen zu verringern – also sowohl Kleinkinder- und Nichtschwimmer aus auch das Sprungturmbecken bereitzustellen. Das Schwimmerbecken sollte seine 50-Meter-Wettkampfbahn behalten. „Die 50 Meter sind wichtig und sollten für die Schwimmer zur Verfügung stehen“, findet Görke.

Görke plädiert für gewebeverstärkte Folie

Die von der Stadt vorgestellten aktuellen Varianten für eine Freibadsanierung sehen die Auskleidung der Becken mit Edelstahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff vor. Zwei Varianten beinhalten ein 50-Meter-Becken, das allerdings teilweise auch für Nichtschwimmer geeignet sein soll.

Die von der CDU eingebrachte Lösung ging davon aus, dass sämtliche Becken mit einer Betoneinfassung versehen werden und eine neue Hydraulik erhalten. Sie sollen mit einer gewebeverstärkten Folie ausgekleidet werden. „Die ist 1,5 Millimeter dick und wird verschweißt“, so Görke. Nichtschwimmer und Kinderbecken sollten komplett abgerissen, aus Beton neu aufgebaut und mit Folie ausgekleidet werden. Dieses Verfahren, so Görke, sei im Freibad in Ganderkesee angewandt worden und koste nur einen Bruchteil im Vergleich zu einer Lösung mit Edelstahlverkleidung. Die Folie halte etwa 15 Jahre, dann müsse sie erneuert werden, was allerdings „nur“ rund 300.000 Euro kosten würde.

Stadtverwaltung möchte im Ausschuss Stellung beziehen

„Der seinerzeit von der Verwaltung erteilte Auftrag für die Planungsleistungen der Sanierungsmaßnahme des Freibades existiert noch“, so Görke. Deshalb müsse die Leistung nicht mehr ausgeschrieben werden. Zu den damals veranschlagten 4,5 Millionen Euro müsse man allerdings noch das Architektenhonorar rechnen. Andererseits sei man auf diesem Weg schnell handlungsfähig. Görke bezweifelt, dass bei den von der Stadt vorgestellten Varianten eine politische Entscheidung, die Ausschreibung sowie die Vergabe mindestens eines Gewerkes so schnell erfolgen kann, dass noch in diesem Jahr der erste Spatenstich möglich ist.

Eine Antwort der Wildeshauser Stadtverwaltung hat Görke auf seine Fragen noch nicht erhalten. Stadtpressesprecher Hans Ufferfilge antwortete jedoch am Dienstag auf eine Anfrage der Redaktion: „Wir gehen in dieser Angelegenheit davon aus, dass die Informationen und Fragestellungen einen größeren Empfängerkreis erreicht haben. Insofern haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir die Gesamtthematik einschließlich des Vorschlags von Herrn Görke im Rahmen der öffentlichen Beratung und damit für alle Beteiligten gleichermaßen im Stadtentwicklungsausschuss am 7. September erläutern werden.“