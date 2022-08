CDU startet Bürger-Umfrage in Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

Die Wildeshauser CDU hat eine Online-Umfrage gestartet. © bor

Die CDU in Wildeshausen will ein Meinungsbild aus der Bevölkerung einholen. Deswegen wurde eine Online-Umfrage gestartet.

Wildeshausen – Die Wildeshauser CDU hat am Freitag eine Online-Umfrage gestartet, um „aufgrund einiger aktueller und wichtiger Projekte“ ein Meinungsbild der Bürger zu erhalten. „Ziel ist es, die Wildeshauser in der Priorisierung der unten aufgeführten Projekte mit einzubeziehen und zu erfahren, welche Themen für die Bewohner unserer Stadt wichtig sind und an oberster Stelle stehen“, heißt es vom CDU-Vorstand.

Dies könne nur durch eine rege und breite Beteiligung an dieser Umfrage erreicht werden. Die Teilnehmer geben ihre Stimmen anonym ab, allerdings wird laut CDU die IP-Adresse gespeichert, um Manipulationen vorzubeugen.

Folgende Fragen werden gestellt: „Was erwarten Sie von Ihrer Stadt?“ und „Welche größeren Projekte sind aktuell für Sie wichtig?“ Die Teilnehmer können sich für bis zu drei Themenfelder entscheiden:

Wildeshausen braucht eine sehenswerte Innenstadt mit attraktivem Einzelhandel – und Gastronomie.

Wildeshausen braucht ein Museum wie zum Beispiel das Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen (UZW).

Wildeshausen braucht ein saniertes Freibad.

Wildeshausen muss als Wirtschaftsstandort gesichert werden.

Die Umfrage ist bis Sonntag, 25. September, auf der Internetseite www.buergerbefragung-wildeshausen.de freigeschaltet. „Das Ergebnis der Befragung hat keinen Anspruch auf Umsetzung, sondern dient der Meinungsbildung“, heißt es in der Mitteilung.