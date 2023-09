Ziel der Wildeshauser CDU: Ratsmehrheit und Bürgermeister

Von: Gero Franitza

Geschlossenes Auftreten nach der Wahl: der neue Vorstand des CDU-Stadtverbandes. © fra

Wildeshausen – Ein verjüngter Vorstand mit teils neuen Mitgliedern, Geschlossenheit und ein deutlich formulierter politischer Anspruch prägten die Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbands Wildeshausen. 22 stimmberechtigte Christdemokraten haben am Donnerstagabend an der Veranstaltung im „Wildeshauser Hof“ teilgenommen. Die Versammlung hat Marcell Görke einstimmig im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Seine Stellvertreter sind Lars Menke und Jens Feye.

Klares Ziel sei es, die CDU zur stärksten Partei in Wildeshausen zu machen, sagte Görke im Anschluss an die Wahlen – und das „mit einer satten Mehrheit im Rat“, dies vielleicht mit einer zweistelligen Anzahl an Mandaten. Auch mit dem ein oder anderen Bürgermeister-Kandidaten sei er bereits auf Tuchfühlung gegangen. Er hoffe, dass er für diese Ziele „breite Unterstützung“ aus dem Verband bekomme. Es liege eine spannende Zeit vor der Wildeshauser CDU, er bedanke sich bei den „Altgedienten“.

Kritik an Bürgermeister und Stadtrat

Zuvor hatte er Kritik an der Politik im Wildeshauser Rat, der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister geübt. Die zehn Parteien im Stadtrat „redeten und redeten“, kämen aber nicht vorwärts. „Das liegt auch an gewissen Personalien“, so Görke, daraus wolle er keinen Hehl machen. Ein Beispiel sei das Freibad: Da sei viel zu viel diskutiert worden – passiert sei seit 2019 jedoch gar nichts. Das Thema habe bei der Stadtverwaltung und beim Bürgermeister keine Priorität. Letzterer bremse auch das Wachstum der Stadt: „Wildeshausen darf nicht mehr wachsen. Warum, weiß nur er.“

Offizieller Schatzmeister ist nun Henrik Scheele, der die Kasse vorher kommissarisch geführt hatte. Zu Beisitzern wurden Maren Goedecke, Arne Schnitger und Norbert Engelmann bestimmt. Als Pressesprecherin tritt Dani Hildebrand auf. Wiedergewählt wurde Ralf Menke, der auch zuvor den Posten des Mitgliederbeauftragten innehatte. Alle Wahlen erfolgten ohne Gegenvorschläge und mit einer Ausnahme einstimmig. André Klümpen (CDU Hatten) hatte die Wahlleitung übernommen.