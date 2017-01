CDU-Politiker Ansgar Focke legt Mandat im Landtag nieder

Hannover/Ganderkesee - Die Osnabrücker CDU-Politikerin Anette Meyer zu Strohen (61) soll im niedersächsischen Landtag Nachrückerin für ihren ausscheidenden Parteifreund Ansgar Focke werden.

Bei der am Mittwoch beginnenden ersten Plenarsitzung dieses Jahres soll die Entscheidung amtlich gemacht werden. Der ab 2008 im Landtag sitzende CDU-Politiker aus Ganderkesee führte familiäre Gründe an.

Seine Ehefrau werde dringend in der Unternehmensnachfolge im elterlichen Handwerksbetrieb gebraucht, eine Fernehe komme für beide nicht in Frage. „Gemeinsam haben wir uns entschieden in die Heimat meiner Ehefrau nach Brandenburg zu ziehen“, hatte der aus Vechta stammende Versicherungskaufmann im Vorjahr bekannt gegeben.

dpa

