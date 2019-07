CDU setzt sich für mehr Fachkräfte an den Kitas ein

Wildeshausen – Die CDU-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat beantragt, dass die Stadt mit den Berufsbildenden Schulen (BBS) und dem Landkreis Oldenburg als Schulträger Gespräche aufnimmt, um mehr Erzieher auszubilden sowie den Beruf attraktiver zu machen.

„Mit dem Bau von Kindertagesstätten ist es nicht getan. Wildeshausen darf keine Bauruinen schaffen, sondern muss sicherstellen, dass der Nachwuchs auch zukünftig in den bestehenden und neuen Einrichtungen von gut ausgebildeten Fachkräften betreut wird“, heißt es im Schreiben des CDU-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Sasse an Bürgermeister Jens Kuraschinski.

Der Christdemokrat verweist darauf, dass das Land Niedersachsen vor einem Jahr eine kostenlose und bis zu achtstündige Betreuung in den Kindertagesstätten beschlossen hat. Um den Bedarf zu decken, würde Wildeshausen zurzeit für die notwendige Infrastruktur sorgen und neue Einrichtungen bauen, die vom Landkreis gefördert werden. „Dies ist ein erster Schritt, kann jedoch nicht zum notwendigen Erfolg führen, da die erforderlichen Fachkräfte für die Betreuung der Kinder nur bedingt zur Verfügung stehen“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Günter Lübke. Aus diesem Grund sollten alle Gemeinden des Landkreises und die Träger der Einrichtungen einbezogen werden, um die Ausbildungszahlen für einen entsprechenden (Modell-)Bildungsgang oder eine zusätzliche Klasse zu gewährleisten.

„Es ist zu prüfen, in welcher Höhe und wie die Ausbildungskosten flächendeckend und einheitlich bezuschusst werden können“, heißt es im Antrag der CDU. Die notwendigen Maßnahmen, Stellen sowie Kosten seien mit dem Landkreis abzustimmen, zu ermitteln und in den Haushalt einzustellen.

Lübke verweist in seiner Antragsbegründung darauf, dass die Stadt Wildeshausen das Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen immer weiter erhöht hat. „Aktuell werden der Anbau einer Krippengruppe beim Landkindergarten Regenbogen und die Erweiterung der bestehenden Kindergartengruppe auf 25 Plätze umgesetzt. Geplant ist der Neubau eines Kindergartens mit zwei Kindergarten- und einer Krippengruppe an der Weizenstraße. Dennoch bleibt es aufgrund der neu ausgewiesenen Baugebiete und des damit einhergehenden Zuzugs junger Familien fraglich, ob der bestehende Platzbedarf zukünftig ausreicht“, so Lübke. Es sei davon auszugehen, dass die Kapazitäten in den nächsten Jahren ausgeweitet werden müssten, um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu erfüllen. Jedenfalls sei für den weiteren qualitativen und quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie die Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ (unter anderem mit der Verbesserung des Personalschlüssels) ein erhöhter Fachkräftebedarf auszumachen. Dazu kämen die Aufgabe der vorschulischen Sprachförderung sowie der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern.

„Auch die im Gesetz ab August 2020 vorgeschriebene Drittkraft in jeder Krippengruppe mit mindestens elf und maximal 15 belegten Plätzen sowie die Diskussion, die Drittkraft ebenfalls in den Regelgruppen verpflichtend einzuführen, führt dazu, mehr Fachpersonal einstellen zu müssen“, betont Lübke. Er richtet den Fokus auf den Niedersachsenplan „Mehr Fachkräfte für die Kita“, der bereits heute Möglichkeiten bietet, die Ausbildungsstrukturen mit mehr Praxis-Anteilen in den Kitas zu flexibilisieren.

„Am Ende steht die dualisierte Ausbildung, das heißt, die Auszubildenden erhalten wie in den klassischen Ausbildungsberufen üblich, berufsspezifischen Unterricht in der Berufsschule und sind an den anderen Tagen in den Praxiseinrichtungen. Um die Attraktivität der Erzieherausbildung weiter zu steigern, sollten sich die Träger der Einrichtungen bereit erklären, eine entsprechende Ausbildungsvergütung zu zahlen.“