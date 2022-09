„Pro Bahn“: Land soll Fördergelder nutzen

CDU für Zugverbindungen im Halbstundentakt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Nordwestbahnen am Wildeshauser Bahnhof: Die CDU möchte, dass die Züge möglichst bald im Halbstundentakt verkehren. © dr

Landkreis – Die CDU im Landkreis Oldenburg setzt sich dafür ein, den Zugverkehr in der Region deutlich attraktiver zu gestalten.

In einem Antrag an den Struktur- und Klimaausschuss des Landkreises macht CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Vorlauf deutlich, dass sich die Verwaltung auf allen ihr zur Verfügung stehenden Wegen für die Einführung eines regulären Halbstunden-Taktes auf den Strecken Osnabrück-Bremen (Bramsche-Hesepe) und Osnabrück-Oldenburg einsetzen soll. Begleitend gehe es darum, die vollständige Elektrifizierung der Strecken anzustreben.

Um eine höhere Geschwindigkeit der Züge zu ermöglichen, müsse zudem eine Beschrankung aller bisher unbeschrankten Bahnübergänge erfolgen. „Soweit die Beschrankung einzelner Bahnübergänge nicht möglich ist, soll der Landkreis gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden ein Konzept zur Schließung dieser Übergänge und der damit verbundenen alternativen Verkehrsführung erarbeiten“, betont Vorlauf, der zudem Wert darauf legt, dass im Zuge der Weiterentwicklung der Strecken höchste Lärmschutzstandards angewendet werden sollen.



„Niedersachsen ist deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben“

„Bei unseren Bemühungen zum Thema Klimaschutz kommt dem Verkehrsbereich eine entscheidende Bedeutung zu“, so die CDU. „Anders als unser Nachbarland Nordrhein-Westfalen ist Niedersachsen in diesem Bereich bisher deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Die Bahnstrecken Osnabrück-Oldenburg und Osnabrück-Bremen, die durch unseren Landkreis verlaufen, zählen weiterhin zu den unpünktlichsten Bahnverbindungen in ganz Deutschland.“

In der derzeit laufenden Debatte um die Weiterentwicklung dieser Strecken müsste sich auch der Landkreis einbringen. Denn nur mit attraktiven Bahnverbindungen würden im Öffentlichen Personennahverkehr vor Ort echte Verbesserungen erzielt.

„Pro Bahn“: Land soll Fördergelder nutzen

Dieser Einschätzung stimmt auch der Fahrgastverband „Pro Bahn“ Niedersachsen Bremen zu. Die neue niedersächsische Landesregierung sei nach der Wahl aufgerufen, endlich auch die Möglichkeiten zu nutzen, die das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bietet, betont der Vorsitzende Malte Diehl in einer Pressemitteilung. „Dieses sieht auch bei Elektrifizierung eine Kostenübernahme von bis zu 90 Prozent durch den Bund vor.“ Er nennt ein Beispiel: Das Gutachten der Landesnahverkehrsgesellschaft für die Strecken von Oldenburg beziehungsweise Delmenhorst nach Osnabrück veranschlage für die Elektrifizierung des knapp 110 Kilometer langen Abschnitts zwischen Oldenburg-Hauptbahnhof und Osnabrück-Eversburg Kosten von 145 Millionen Euro. „Bei entsprechender Förderung müsste Niedersachsen hiervon nur 14,5 Millionen Euro selbst tragen – ein regelrechtes Schnäppchen für derart viel neue Infrastruktur“, so Diehl.