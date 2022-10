CDU: Freibad in Wildeshausen jetzt sanieren

Von: Ove Bornholt

Teilen

Sanierungsbedürftig: Das Nichtschwimmerbecken ist schon lange geschlossen. © Archiv

Neuer Antrag: Die CDU will das Freibad in Wildeshausen unbedingt sanieren. Die Finanzierung ist hingegen noch nicht geklärt. Das dürfte für Diskussionen sorgen.

Wildeshausen – Die CDU hat einen Antrag gestellt, das Freibad in Wildeshausen zu sanieren. Die Fraktion habe sich monatelang Gedanken zu dem Thema gemacht, sagte der Vorsitzende Wolfgang Sasse. Herausgekommen ist ein abgespeckter Entwurf, wonach eine Investition in Höhe von 4,5 Millionen Euro anfällt. „Wir haben die Sanierung auf das Machbare heruntergebrochen“, so Sasse. Der Rückbau des alten Technikraums und eine Sommerumkleide wurden zum Beispiel nicht berücksichtigt.

Die Finanzierung ist allerdings nicht gesichert. Die CDU hofft, dass die Stadt weiterhin die vom Bund in Aussicht gestellten 2,4 Millionen Euro für die Sanierung verwenden kann. Allerdings war das Geld für ein anderes Sanierungskonzept bewilligt worden. Und bisher hatte die Stadtverwaltung betont, für die Inanspruchnahme der Zuschüsse müsse im kommenden Jahr substanziell gebaut werden.

Andere Projekte verschieben?

Sasse kann sich vorstellen, andere Investitionen zu verschieben. Zum Beispiel die bauliche Vorbereitung der Grundschulen auf den Ganztagsbetrieb ab 2026. „Das müssen wir prüfen“, sagte er. „Wir bieten dem Rat und der Verwaltung einen Weg an.“ Am Ende werde man sehen, ob sich die Stadt diese Sanierung leisten könne. Für den Haushalt 2023 müssten laut Sasse 700 000 Euro Planungskosten eingestellt werden.

Bisher war die Verwaltung von Sanierungskosten in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro ausgegangen. Die CDU hat mit dem Stadtverbandsvorsitzenden Marcell Görke einen Fachmann für Schwimmbadtechnik in ihren Reihen. Nach einer Besichtigung des Krandelbads sowie der Anlage in Ganderkesee und der Unterredung mit Experten hat die CDU eine Reihe von Maßnahmen definiert, um die Kosten gering zu halten. „Die neue Kostenschätzung wurde unter Mithilfe von mehreren Wildeshauser Unternehmen präzisiert“, heißt es im Antrag.

Die Auskleidung der Becken soll nicht wie geplant mit Edelstahl erfolgen. Stattdessen sollen sämtliche Becken eine neue Hydraulik erhalten und mit gewebeverstärkten Folien ausgekleidet werden. Außerdem soll die Schwimmbadtechnik optimiert werden. „Nichtschwimmer- und Kinderbecken werden komplett abgerissen, aus Beton neu aufgebaut und mit Folie ausgekleidet“, so die CDU. Die beiden Becken sollen entsprechende Attraktionen wie Rutschen erhalten. Die Wasserflächen würden gleich bleiben und das Schwimmerbecken seine 50-Meter-Wettkampfbahnen behalten. Die gesamte Technik werde auf den neuesten Stand gebracht:

Becken-Beleuchtung mit LED-Technik.

Energiesparende Pumpen- und Filtertechnik.

Moderne Mess-, Regel und Dosiertechnik.

Beckenwassererwärmung über Solarabsorber-Anlage wird geprüft.

Die CDU hat auch einen Plan für die Bauabschnitte. Los gehen soll es demnach Ende 2023/Anfang 2024 mit dem Abriss des Nichtschwimmer- und des Kinderbeckens und dem Neubau des Technikkellers. Anschließend sollen beide Becken sowie die technische Ausrüstung neu gebaut werden. Die Inbetriebnahme könne dann möglicherweise 2024 erfolgen. In einem zweiten Bauabschnitt ab dem Jahr 2025 würden dann die Sanierung der Beckenköpfe, Einbau der Beckenhydraulik, Auskleidung des Schwimmer- und Springerbeckens sowie Sanierung des Sprungturms anstehen.

Die CDU schlägt ebenfalls vor, weitere Fördermöglichkeiten zu prüfen. Die Verwaltung solle klären, ob es Zuschüsse vom Landkreis, der EU oder von Nachbargemeinden für eine gemeinsame Nutzung gibt. Außerdem sei die Beheizung über eine „Solarabsorber-Anlage“, die auf dem Flachdach des Hallenbads installiert wird, zu prüfen.

UZW dann bauen, wenn noch Luft ist

Jedes Kind in Wildeshausen und der Umgebung müsse die Möglichkeit bekommen, schwimmen zu lernen, heißt es zur Begründung des Antrags. Die Sanierung sei somit also auch ein Beitrag für die Gefahrenabwehr. „Die CDU startet die ,Aktion Seepferdchen‘“, so Sasse. Wenn nach Berücksichtigung der Maßnahme noch Luft ist, könne man sich Gedanken über andere Projekte wie zum Beispiel das Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen machen.