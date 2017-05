CDU: Arbeitskreis Schulen auflösen

Lübke: „Arbeitsweise hat sich nicht bewährt“

+ Was in Wildeshauser Schulen passieren soll, muss transparent entschieden werden, sagt die CDU. - Foto: dpa

Wildeshausen - Die CDU-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat hat im Rahmen ihrer Klausurtagung am Sonnabend den Antrag formuliert, den Arbeitskreis Schulen aufzulösen, weil sich diese Organisationsform nicht bewährt hat. „Bis heute hat der Arbeitskreis kein brauchbares Ergebnis zur Lösung der Raumproblematik erarbeitet“, nennt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Günter Lübke zur Begründung. Zudem sei immer wieder Kritik an den Sitzungen hinter verschlossenen Türen laut geworden. Schüler, Eltern, Lehrer und die Öffentlichkeit hätten einen Anspruch darauf, in dieser sensiblen Angelegenheit von Anfang an informiert zu werden.