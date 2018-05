„Cash-Problem“: „Kanoniere“ haben die Lösung

Den Wachsoldaten ging es an die Körpergröße. Frei nach dem Motto: „Was nicht passt, wird passend gemacht“.

Wildeshausen - "Das folgende Szenario ist zum Glück nicht ganz erst gemeint: Die Wildeshauser Schützengilde hat ein verdammt großes Problem, genauer gesagt ein „Cash-Problem“.

Um in den kommenden Jahren wieder schwarze Zahlen zu schreiben, beauftragten die Offiziere der Gilde die „Kanoniere“, eine Idee zum Sparen zu liefern. Gesagt, getan. Die Lösung aller Probleme soll von nun an eine Streckbank sein. Sieben Wachsoldaten durften, beziehungsweise mussten am Dienstag Versuchskaninchen spielen.

„Unverhältnismäßig hoch sind die Kosten für das ständige Anpassen der Uniformen. Regelmäßiger Braunbierkonsum führt dazu, dass sie jährlich geweitet werden müssen“, stellten die „Kanoniere“ scherzhaft fest. Es seien jedes Jahr aufs Neue große Mengen Textilien, die vernäht werden müssen.

„Schnell wurde uns klar, dass künftig nicht mehr die Uniform der Person, sondern die Person der Uniform angepasst werden soll.“ So kann die Kleidung im Einheitsmaß zu besten Preisen bestellt werden. Auf zehn Jahre gerechnet, sollen so einige Zehntausend Euro eingespart werden, wenn es nach den „Kanonieren“ geht, die auf das Verfahren übrigens ein Patent angemeldet haben. „Für eine einmalige Summe von 6 999,99 Euro verkaufen wir die Idee“, waren sich die Gildebrüder einig.

Zehen könnten verloren gehen

Als Erstes musste Wachsoldat Günther Thuns die fragwürdige Prozedur über sich ergehen lassen. „Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie nicht Ihren Arzt, sondern die ,Kanoniere‘“, witzelten alle Beteiligten. Nachdem die Füße fixiert und die Hände in Ketten gelegt worden waren, starteten die „Kanoniere“ ihre manuelle Maschine und fingen an, Thuns in die Länge zu ziehen.

„Ich fühle mich wie neugeboren“, lobte das Versuchskaninchen die Streckmaschine, während der nächste Wachsoldat bereits „eingespannt“ wurde. Nebenbei entdeckten die „Kanoniere“ noch einen weiteren Verwendungszweck für ihre Streckbank: einen Lügendetektor-Test. Wer offensichtlich die Unwahrheit erzählt, verliert seine Zehen. Die Kneifzange ist am Dienstag sogar schon fast zum Einsatz gekommen.

Übrigens: Sollte es nicht zum Verkauf der Streckbank an die Gilde kommen, denken die „Kanoniere“ über ein Mietmodell für den privaten Gebrauch nach.

lo