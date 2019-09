Cannabis vor der Bahnhofstür

Wildeshausen – Sie hat sich gut entwickelt in diesem Sommer: Vor dem Wildeshauser Bahnhofsgebäude, am Rande des Parkplatzes, wuchs bis Donnerstag eine Cannabispflanze, die ihren charakteristischen Geruch verbreitete. Bahnhofsbesitzer Frank Stöver hatte die Pflanze mit einer Blühmischung ausgesät und geht davon aus, dass sie keinen berauschenden Wirkstoff enthält. Da er sich aber nicht ganz sicher ist, hat er sie nun in einemnBlumentopf verpflanzt und in sein Café gestellt. „Hier kann jeder schauen, was das für eine Pflanze ist“, sagt er.

Cannabis sieht charakteristisch aus. Fast jeder kennt die handförmig angeordneten gesägten Blätter und bringt sie mit verbotenen Drogen in Verbindung. Stöver hatte sie vor wenigen Wochen zusammen mit seinem Sohn Leonard (19) entdeckt. Sie wuchs direkt am Wanderweg, der am Bahnhof vorbeiführt.

„Ich habe vor einiger Zeit Samentüten bei einer Veranstaltung im Kreishaus mitgenommen“, erzählt Stöver. Dort habe es viele Informationen von Umweltschutzverbänden und dem Naturpark Wildeshauser Geest gegeben. „Ich wollte zwei jeweils zehn Quadratmeter große Blühstreifen anlegen und habe deshalb einige Samentüten vom Bund für Umwelt und Naturschutz sowie der Naturschutzstiftung mitgenommen“, fährt er fort. Die Samen streute er auf zwei Beete und freute sich sehr darüber, dass die Blumen sprossen. „Irgendwann kam aber auch das Unkraut hoch“, erinnert er sich. „Und als wir uns das Beet ansahen, entdeckten wir zwei große Cannabispflanzen.“ Da ein Freund seines Sohnes der Ansicht war, dass es sich um männliche Pflanzen ohne Wirkstoff handelt, ließ Stöver sie stehen. Wenige Tages später stellte er jedoch fest, dass eine Pflanze ausgegraben worden war.

„Vielleicht glaubte ja jemand, dass sie als Droge verwendbar ist“, so Stöver. Da er befürchtete, dass die zweite Pflanze bei einer Veröffentlichung der Geschichte in der Zeitung auch schnell verschwinden würde, grub er sie nun aus und hofft, dass ihm jemand sagen kann, ob es sich tatsächlich um ein Exemplar ohne Wirkstoffe handelt. „Ich gehe grundsätzlich erst einmal davon aus“, so seine Einschätzung. „Aber vielleicht kommt ja die Polizei, um sich das einmal anzuschauen.“

In der Tat reagiert die Polizei, wenn ihr von Bürgern Cannabispflanzen gemeldet werden. „Es fährt dann bei Gelegenheit ein Streifenwagen dort vorbei“, so die Auskunft aus der Pressestelle. Die Beamten seien geschult, zu erkennen, ob es sich tatsächlich um Cannabis handelt. „Oft werden uns auch Pflanzen gemeldet, die so ähnlich aussehen“, teilt die Pressemitarbeiterin mit. Sollte jedoch der Verdacht bestehen, dass die Pflanze den Wirkstoff THC enthält und gezielt angebaut wurde, versuche man, den Besitzer zu finden oder grabe die Pflanze aus, um zu klären, ob der Verdacht bestätigt werden kann. Sollte das der Fall sein, würden weitere Ermittlungen erfolgen. Übrigens: Es kommt immer wieder vor, dass unter Vogelhäuschen Hanfpflanzen wachsen. Die Samen befinden sich manchmal in den Mischungen und gehen im Frühling auf. In der Regel sind die Pflanzen jedoch weitgehend frei von berauschenden Wirkstoffen. dr