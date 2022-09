Auf dem Diakoniegelände: „Campus für junge Menschen errichten“

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Wohnbebauung oder Campus? Die Entwicklung des Diakoniegeländes steht wieder zur Debatte. Die Hellmers-Brüder hoffen auf Zustimmung für ihr Projekt. © Hellmers

Wildeshausen – Die Bauleitplanung für einen Teil des Geländes der Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen steht am Mittwoch, 15. September, ab 18.15 Uhr im historischen Rathaus auf der Tagesordnung des Bauausschusses. Ziel ist es, die Weichen für eine Entwicklung des Areals zu stellen. Einen entsprechenden Antrag haben die Fraktionen von CDU, FDP und CDW gestellt.

Sie orientieren sich zunächst an den konzeptionellen Ideen der Investoren, Peter und Philipp Hellmers.

Die UWG hingegen kritisiert das Vorhaben in einer Pressemitteilung. „Die in den nächsten Wochen anstehende Beschlussfassung über die Nachnutzung des Diakoniegeländes ist eine extrem wichtige Richtungsentscheidung für die zukünftige Entwicklung Wildeshausens“,betonte der Fraktionsvorsitzende Rainer Kolloge am Donnerstag. „Man kann es sich einfach machen und für das Vorhaben der Brüder Hellmers stimmen, die das bewaldete Areal in ein weiteres exklusives Wohngebiet verwandeln wollen und dies dem Rat mit der vagen Zusage verkaufen, zwei der Altgebäude zu erhalten und – sofern möglich – für gemeinnützige Zwecke zu Verfügung zu stellen.“ Dabei seien die für die Altgebäude vorgestellten Nutzungen aber offenkundig nur ein Feigenblatt, da das Geld natürlich mit dem Verkauf von teuren Wohnbauflächen verdient werde, so Kolloge. „Am Ende ist der Wald weg und die teuren – wie das Spascher Sand Resort gezeigt hat, nur sehr langfristig zu vermarktenden – Baugrundstücke treten in Wettbewerb zu den zahlreichen geplanten städtischen und privaten Wohnbauflächen.“

UWG möchte auf dem Areal einen Campus errichten

„Da haben wir andere, bessere Pläne“, ergänzt der UWG-Ratsherr Matthias Kück. „Das Diakoniegelände ist einfach zu schade, um es zum kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteil Einzelner zu bebauen. Wir wollen eine zukunftsweisende, nachhaltige Entwicklung für Wildeshausen. Wir wollen auf dem Areal einen Campus errichten, auf dem junge Menschen wohnen und beispielsweise in medizinischen oder Pflegeberufen ausgebildet werden.“

Hierfür sei das Diakoniegelände aufgrund seiner Lage und der vorhandenen Gebäude ideal.

„Der Campus ist dabei eine hervorragende Ergänzung des Angebots der berufsbildenden und allgemeinen Schulen in Wildeshausen und sollte durch den Landkreis Oldenburg getragen werden. Erste Gespräche haben wir hierfür bereits geführt“, erläuterte der UWG-Ratsherr Wolfgang Däubler.

„Um Wildeshausen zukunftsfähig zu machen und unsere Innenstadt lebendig zu halten, brauchen wir keine weiteren Wohngebiete für reiche Pendler. Wir müssen junge Menschen in die Stadt holen“, betonte Kolloge. „Hierfür brauchen wir eine überregionale Bildungseinrichtung, die in Trägerschaft des Landkreises auf dem Gelände entstehen muss. Dies ist ein echter Gewinn für Wildeshausen und dafür wird sich die UWG einsetzen.“