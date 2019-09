„Café Tiefschwarz“ dicht

Betreiber Benjamin Jasch führt Rösterei aber weiter

+ Kein Einlass seit Tagen: Das „Café Tiefschwarz“ hat offenbar keine Zukunft mehr. Foto: dr

Wildeshausen – Das Projekt, Kaffee aus Wildeshauser Röstung brühfrisch in einem stylischen Café in der Innenstadt zu servieren, ist gescheitert. Das „Café Tiefschwarz“ am Westertor ist seit einigen Tagen geschlossen und wird aller Vorausicht nach nicht wieder öffnen. Offenbar gab es Differenzen zwischen Röster und Cafébetreiber Benjamin Jasch sowie einer potenziellen Nachfolgerin über die Übernahme des Betriebes. Nun beschäftigt das gescheiterte Projekt die Anwälte.