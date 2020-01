„Butter“ und „Zart“ landen niemals im Kochtopf

Nicolle und Frank Stauga lassen ihre Hasen und Kaninchen an der Herrlichkeit frei herumlaufen

+ „Freigänger“ an der Herrlichkeit: die Kaninchen von Nicolle und Frank Stauga. Foto: Stauga

Wildeshausen – Mit schöner Regelmäßigkeit kursieren in den sozialen Netzwerken über die Kreisstadt Posts, in denen Wildeshauser sich erkundigen, wohin drei Hauskaninchen und drei Hasen gehören, die an der Herrlichkeit vor der Alexanderkirche frei herumlaufen. Der Verdacht liegt nahe, dass die Tiere irgendwo ausgebüxt sind und die Besitzer verzweifelt nach ihnen suchen.