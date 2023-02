Bunter Veranstaltungsreigen in der Wildeshauser Innenstadt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Über die Osterzeit sollen wieder Eier die Innenstadt schmücken. © Stadtmarketing

Wildeshausen – In diesem Jahr dürfen sich die Wildeshauser sowie Besucher der Kreisstadt wieder auf einige interessante Veranstaltungen freuen.

Die Finanzierung mancher Aktionen, Feste oder Gastauftritte ist zwar noch nicht abschließend gesichert, weil der Haushalt der Stadt noch nicht genehmigt ist sowie die Beteiligung des Handels- und Gewerbevereins in Höhe von 20.000 Euro wegfällt. Dennoch kann das Stadtmarketing bereits Aktionen nennen, die auf jeden Fall über die Bühne gehen.

Los geht der Veranstaltungsreigen in der Woche vom 20. bis zum 26. März. Unter dem Motto „Stadt voller Glück“ sind diverse Angebote geplant. Im Stadthaus sollen die Ergebnisse des im Jahr 2020 veranstalteten Fotowettbewerbs „Wildeshauser Lieblingsplätze“ ausgestellt werden. An einem Tag können alle Kunden des E-Centers am Westring ihren Bon in eine Losbox werfen, um einen kompletten Einkauf bezahlt zu bekommen. Markus Häger und Thomas Schlegel laden zum Singen ein, zudem gibt es unter anderem Märchen für Erwachsene, eine Malaktion mit Steinen für Kinder und ein Bilderbuchkino.

Wieder eine Ostereier-Aktion

Vom 27. März bis zum 13. April ist in Wildeshausen die Ostereier-Aktion geplant. Interessierte Vereine oder Unternehmen können eine Patenschaft für die Riesenostereier übernehmen und sich so in der Innenstadt präsentieren. Die fertig verzierten Eier werden über die Osterzeit aufgestellt. Interessierte Paten können sich ab sofort beim Stadtmarketing unter Telefon 04431/88882 melden.

Vom 13. April bis zum 7. Mai öffnet in Wildeshausen die Kunstmeile, in deren Rahmen Künstler ihre Werke in Geschäften ausstellen.

Am Samstag, 29. April, veranstaltet die „Auszeit Sport- und Wellness-Gesellschaft“ in der Wildeshauser Innenstadt einen Stadtlauf. Einige Hundert Läufer können den 3,5 Kilometer langen Rundkurs ab Marktplatz durch die Stadt auch mehrmals absolvieren. Interessierte melden sich im Internet unter www.laufzeit-wildeshausen.de an.

„Wohlfühl-Fest“ am 30. April in der Innenstadt

Einen Tag später, am 30. April, ist in der Innenstadt das „Wohlfühl-Fest“ geplant, bei dem es sicherlich auch wieder Spargel geben wird. Traditionell sind von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte geöffnet.

In der Zeit vom 27. Mai bis zum 3. Juni wird das Gildefest die Innenstadt und den Krandel prägen. In diesem Jahr kann die Feier wieder ohne Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie über die Bühne gehen.

Am 24. Juni heißt es auf dem Wildeshauser Marktplatz wie im vorigen Jahr „Festival aufm Platz“. Die Niedersächsische Sparkassenstiftung und die VGH-Stiftung veranstalten die Tour, die an vier Wochenenden in Niedersachsen für Unterhaltung sorgen soll. Die jeweiligen Programme werden noch bekannt gegeben.

„SommerSound“ auf dem Marktplatz

„SommerSound“ ist der Titel einer neuen Veranstaltungsreihe an vier Donnerstagen ab 18.30 Uhr im Juli. Regionale Künstler treten auf die Marktplatzbühne und zeigen – bei hoffentlich sommerlichem Wetter – ihr Können.

Am 12. November ist dann wieder der traditionelle Gänsemarkt geplant, der Weihnachtsmarkt steht vom 8. bis zum 17. Dezember im Kalender.

In Planung sind nach Angaben von Birte Hogeback vom Stadtmarketing weitere Konzerte und Veranstaltungen – unter anderem auf der Burgwiese. Die Verträge sind aber noch nicht unterzeichnet.