Ingenieur Hartwig van Düllen hat eine Ostereieranmalmaschine entwickelt

Wildeshausen - Von Lara Terrasi. Die Osterzeit mag er, insbesondere das Eier bemalen. Das gehört dazu. Aber man kann sich die Arbeit erleichtern: Maschinenbauingenieur Hartwig van Düllen aus Wildeshausen hat deshalb eine Ostereieranmalmaschine entwickelt.

„Mein Vater hat früher mit Filzstiften oder Malerfarbe ganze Landschaften auf Eier gemalt. Er hatte viel Spaß daran“, schweift der 56-Jährige gedanklich zurück in die Kindheit. „Ich habe deshalb auch damit begonnen. Ich male bis heute gern. Zwei bis vier Wochen vor Ostern geht es in der Regel los.“

Van Düllen beschreibt sich als „Tüftler und Bastler“. Während des Eierbemalens war er früher ständig davon genervt, dass eine Hand immer die Farbe verschmiert hat. „Da dachte ich mir: Es muss doch funktionieren, ohne sich mit Farbe einzusauen.“ Dem Ingenieur kamen nach und nach verschiedene Ideen in den Sinn. Für die ersten Entwürfe nahm er sich einen Holzstiel, einen Draht, eine Kugelschreiberfeder und einen Bindfaden zur Hand. Letztendlich steckte er den Draht in den Holzstiel und mit der anderen Seite durch das ausgeblasene Ei. Das Ganze fixierte er dann mit einem Faden, den er an dem Holzstiel festzog, damit das Ei fest auf der Konstruktion saß.

Aber auch bei dieser Version musste immer eine Hand den Stiel festhalten. Deshalb tüftelte der 65-Jährige weiter. Schließlich kam ihm die Idee einer Eihalterung, die er drehen konnte. Doch auch mit dieser Version war van Düllen noch nicht vollends zufrieden. „Wenn ich eine Landschaft malen wollte, entstand bei der Eidrehung schnell ein Knick im Himmel“, beschreibt er das Problem.

Seine jetzt fertige Ostereieranmalmaschine besteht nun aus dem Motor eines alten Kassettenrekorders, der mithilfe eines Gummirings eine Holzscheibe dreht. Das Ei ist unterdessen auf einem Holzstiel befestigt, sodass die Hände frei sind.

„Diese Maschine ist aber eher für die gröberen Arbeiten, wie beispielsweise für einen Hintergrund, geeignet“, erklärt van Düllen. „Das Malen ist für mich Entspannung. Die Maschine bietet viele Möglichkeiten für neue Ideen. Es entstehen oft Effekte, die ich so vorher nicht geplant hatte. Es kommt immer etwas Überraschendes dabei heraus.“

Für die filigraneren Arbeiten hat der Wildeshauser zudem eine Ostereierstaffelei entwickelt. Diese besteht aus einer Holzplatte, in der sich ein Loch befindet. Der Holzstab mit dem Ei wird in ein Loch der Platte gesteckt, sodass das Ei in der Luft schwebt. Mit einer Hand kann van Düllen dann von oben am Holzstab drehen.

Das Letzte, was den Tüftler noch nervte, war das Ausblasen der Eier. So kam es, dass er eine Eierausblasmaschine herstellte, die aus der ehemaligen Luftpumpe eines Aquariums, einem Abwasserrohr, einer Kanüle und einem Schlauch besteht. Die Luft strömt in das Ei, sodass der Inhalt nach außen gedrückt wird.

Wenn man die Gerätschaft sieht, käme niemand darauf, zu was es gut sein soll. „Ja, es sieht schon ein wenig skurril aus“, gibt van Düllen zu.

Auf die Frage, wie viele bemalte Ostereier er bei sich zu Hause hat, antwortet der Wildeshauser: „Puuh, ich habe bestimmt schon 200 bis 300 bemalt. Die meisten sind in Eierkartons verpackt.“ Von Vögeln, Schiffen, Landschaften über Musiknoten bis hin zu einem Citroën Dyane reicht die Bandbreite seines Schaffens. „Mein erstes Auto war ein Citroën in beige. So kam es, dass ich ihn auf ein Ei gemalt habe“, erzählt van Düllen.

Bei so vielen bunten Eiern muss sich der 65-Jährige keine Gedanken um die Osterdekoration machen. Als kleinen Tipp für die Malerei sagt er: „Mit weißen Eiern geht es besser. Man kann auch Filzstifte nehmen. Mein Vater hat damit tolle Landschaften gemalt.“