20 Luftschutzbunker im Weg - Erschließung für den Spascher Park sehr teuer

Wildeshausen – Das hatte die Geschäftsführung der Spascher-Sand-Immobilien-Gesellschaft in Dauer und Aufwendigkeit ein wenig unterschätzt: Um weite Teile des ehemaligen Kasernengeländes zu einem hochwertigen Wohngebiet umzuwandeln, mussten insgesamt 20 Luftschutzbunker und zahlreiche Keller im Erdboden freigegraben sowie die extrem dicken Betonwände zerstört werden.

„Ein Doppelbunker unter dem ehemaligen Zentralgebäude sowie ein weiterer Bunker auf dem Gelände des späteren Spascher Park sind noch da, alle Keller sind aber weg“, sieht Geschäftsführer Ingo Stritter allmählich die Chance, oberirdisch gestalten zu können.

Spascher Park in Wildeshausen: 46 neue Baugrundstücke geplant

Wie berichtet, sollen weitere Grundstücke im Resort erschlossen werden. Zudem plant Stritter 46 Baugrundstücke im benachbarten Park. Ursprünglich war angedacht, bereits im Frühjahr mit der Vermarktung der Park-Areale zu beginnen. Doch die Bunker sowie die Coronakrise haben alle Zeitpläne zunichtegemacht, schon bald Geld zu verdienen. Im Gegenteil: „Um die Belastung der Anwohner bei der Zerstörung der Bunker erträglich zu halten und schnell voranzukommen, haben wir neben dem Stemmhammer nun auch eine große Betonzange im Einsatz“, beschreibt Stritter weitere finanzielle Aufwendungen. „Das kostet viel Geld, aber wir wären sonst noch bis Ende des Jahres mit dem Rückbau beschäftigt gewesen.“

Die mächtige Zange reißt die dicken Betonbrocken aus den Fundamenten und zerbricht sie. Anschließend wird das Material vom Stahl getrennt und gemahlen.

Das ist auch der Grund, warum auf dem Gelände derzeit riesige Schuttberge lagern, die in den kommenden Wochen noch weiter wachsen werden. „Wir versuchen, Teile des Schotters zu verkaufen“, berichtet Stritter. „Die Einnahmen haben wir auch einkalkuliert.“ Leider seien die Preise aber stark gesunken, und die Nachfrage sei derzeit auch nicht so stark wie angenommen.

Spascher Park in Wildeshausen: Schotter wird verkauft

Teile des Schotters kann die Immobilien-Gesellschaft für den eigenen Straßenbau verwenden. Dabei geht es nun mit großen Schritten voran. „Im Mai werden die Asphalt- und die Verschleißschicht im Restbereich des Resorts aufgetragen“, freut sich Stritter. Im Juni könnten dort weitere Grundstücke erschlossen werden. Zwei Areale sind bereits im Angebot, es folgen in weiteren Abschnitten noch rund zehn Bauplätze.

Die Straßen- und Kanalbauarbeiten für den Spascher Park wurden bereits alle ausgeschrieben. Die Vergaben stehen bald an. Mit der Vermarktung der ersten Baugrundstücke rechnet Stritter allerdings erst im Spätherbst. Wie schnell die Verkäufe dann über die Bühne gehen können, steht derzeit in den Sternen. Hatte Stritter ursprünglich mit rund zwei Jahren gerechnet, ist er sich da nicht mehr sicher. Die Coronakrise könnte bei einigen Menschen für ein Umdenken gesorgt haben. Auf jeden Fall müssen sicherlich einige Interessierte ihre Finanzen überdenken, vermutet der Geschäftsführer.

Spascher Park in Wildeshausen: Optimistischer Blick in die Zukunft

Dennoch blickt Stritter optimistisch in die Zukunft des gesamten Projektes. „Ich bin sehr dankbar, dass wir in dieser schwierigen Corona-Phase so toll weiterarbeiten können“, sagt er. „Alle Firmen und auch die Zulieferer können voll durchziehen. Wir hatten schließlich genug Verzögerungen.“ Und: Die Grundstücksverkäufe laufen weiterhin gut: In den vergangenen drei Wochen wurden laut Stritter drei weitere Bauplätze verkauft.