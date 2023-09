Bundesweiter Warntag: So werden die Bürger im Landkreis Oldenburg alarmiert

Teilen

Auch im Landkreis Oldenburg heulen die Sirenen. © dpa

Landkreis – Am Donnerstag, 14. September, wird es ab 11 Uhr etwas lauter in der Region. Dann soll die Bevölkerung wie bereits in den vergangenen beiden Jahren im Rahmen des bundesweiten Warntages alarmiert werden.

Im Landkreis Oldenburg gibt es nach Angaben von Ronald Feist von der Stabsstelle Katastrophenschutz 79 Sirenen. Diese sollen auch am Warntag ertönen und werden durch den Bund ausgelöst. Zu hören ist dabei aber nicht der Sirenenton, mit dem gewöhnlich die Feuerwehr alarmiert wird. Stattdessen erklingt ein Katastrophenschutzsignal mit einem eine Minute lang auf und abschwellenden Ton. Die Sirenen sind in den vergangenen Jahren dafür umgerüstet worden.



Im Katastrophenfall lohnt es sich immer, den Fernseher und das Radio einzuschalten, so Feist. Denn auch über diese Medien wird gewarnt und informiert.



Eine weitere Möglichkeit ist die Meldung über Warn-Apps. Voraussetzung dafür ist, dass die Bürger diese auf ihrem Handy installiert haben und regelmäßig Updates herunterladen. Bekannte Warn-Apps sind „Nina“, „Biwapp“ und „Katwarn“.

Alle sollen über das Handy gewarnt werden

Möglichst viele Menschen möchte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) morgen auch über das „Cell Broadcast System“ erreichen. In diesem Rahmen werden alle Bürger, die sich innerhalb einer ausgewählten Funkzelle befinden, über ihr Handy gewarnt.



Vorteilhaft ist dabei, dass keine App installiert werden muss. Allerdings kann aus technischen Gründen nicht jedes Handy dieses Signal empfangen. Die jeweiligen Geräte müssen eingeschaltet und mit dem Mobilfunknetz verbunden sein. Anders als bei den Warn-Apps kann dort keine Entwarnung gegeben werden.



Nach Auskunft von Feist verlief die Warnung im vergangenen Landkreis Oldenburg erfolgreich. Über eine Online-Umfrage unter dem Internetlink www.warntag-umfrage.de gibt es für die Bevölkerung ab 11 Uhr am Warntag die Möglichkeit, ihre Erfahrungen hinsichtlich der verschiedenen Warnkanäle mitzuteilen. Die Umfrage läuft bis zum 21. September und soll Auskunft darüber bringen, an welchen Stellen es noch Mängel bei der flächendeckenden Warnung gibt. Die Entwarnung ist gegen 11.45 Uhr geplant.