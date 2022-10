Bundestagswahlkreis rund um Wildeshausen soll neu zugeschnitten werden

Von: Anke Seidel, Ove Bornholt

Ein Teil des Landkreises Diepholz soll bei der Bundestagswahl dem Wahlkreis mit dem Landkreis Oldenburg zugeschlagen werden. © Grafik: Büro Mdb Axel Knoerig

Es wird diskutiert, den Bundestagswahlkreis rund um Wildeshausen neu zuzuschneiden. Dagegen regt sich in der Politik Widerstand.

Landkreis – Bei der Bundestagswahl 2025 könnte der Landkreis Oldenburg einen gemeinsamen Wahlkreis mit der Stadt Delmenhorst und dem Westteil des Landkreises Diepholz bilden. Gegen diesen Vorschlag aus dem Landes-Innenministerium regt sich Widerstand im Landkreis Diepholz. Deshalb soll die dortige Kreisverwaltung eine Resolution erarbeiten. Auch aus dem Landkreis Oldenburg gibt es Kritik.

Das Innenministerium wolle den Wahlkreis 33 sowie den Wahlkreis 34 (Osterholz-Verden) streichen, erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig aus dem Landkreis Diepholz. Hintergrund ist die bundesweite Reduzierung der Wahlkreise von 299 auf 280, dafür müssen von den 30 niedersächsischen Wahlkreisen zwei weichen.

Deshalb sollen künftig Teile des Landkreises Diepholz (Diepholz, Bassum, Twistringen, Schwaförden, Rehden, Altes Amt Lemförde, Barnstorf, Stuhr und Wagenfeld) mit Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg im Wahlkreis 28 Delmenhorst-Oldenburg-Diepholz I kombiniert werden.

Abgeordnete lehnen neue Zuschneidung ab

In der Kreisverwaltung in Wildeshausen sind derartige Überlegungen bekannt. Bisher bilden der Landkreis Oldenburg und die Stadt Delmenhorst gemeinsam mit dem Landkreis Wesermarsch den Wahlkreis 28. „Verwaltungsseitig hat die Stimme der Bevölkerung immer den gleichen Wert. Von daher ist es nachrangig für die Bevölkerung, welche Wahlkreise vorhanden sind oder nicht“, meint Landrat Christian Pundt. Politisch und verwaltungsseitig gesehen hätten die bisherigen Partner sehr gut zusammengearbeitet und harmoniert. „Aus meiner Sicht müsste erst einmal ein entsprechender Vorschlag vom Land vorliegen, der dann bewertet werden kann.“ Persönlich sehe er die aktuellen Herausforderungen durch die Energiekrise, die Flüchtlingssituation und die daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen als so gravierend an, dass diese Diskussion auch für die Landesregierung eher nachrangig zu betrachten sei.

Susanne Mittag (SPD) ist die direkt gewählte Abgeordnete im Wahlkreis 28. „Es ging wohl nur um die Zahlen. Ich sehe nicht, dass das zusammenpasst“, sagt sie zur Anpassung des Wahlkreises. Aber sie geht auch davon aus, dass es nicht so weit kommen wird. Denn auf Bundesebene werde an einer Reform des Wahlrechts gearbeitet.

Für Knoerig ist der Vorschlag des Innenministeriums unmöglich: „Zwischen Diepholz, Oldenburg und Delmenhorst gibt es keine historische Verbindung. In der CDU gehören diese Gebiete sogar unterschiedlichen Landesverbänden an.“ Er will Innenminister Boris Pistorius (SPD) auffordern, mit allen Beteiligten Gespräche zu führen. Denn der Teilungsvorschlag für den Landkreis Diepholz sei völlig überraschend – und absolut nicht hinnehmbar.