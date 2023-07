Bund kürzt Leistungen für das Mehrgenerationenhaus leicht

Von: Ove Bornholt

Viele Gruppen nutzen bereits das neue Mehrgenerationenhaus an der Visbeker Straße. © bor

Das Mehrgenerationenhaus Wildeshausen erhält 2 000 Euro weniger pro Jahr. Viele Gruppen nutzen die Einrichtung, die seit einem halben Jahr einen neuen Träger hat.

Wildeshausen – Rund ein halbes Jahr nach dem Start ist das Mehrgenerationenhaus (MGH) an der Visbeker Straße in Wildeshausen ein Anlaufpunkt für viele Gruppen geworden. „Wir sind richtig zufrieden, aber man kann immer mehr machen“, ist die Leiterin, Evgeniya Mratsenkova, sicher, dass noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Allerdings scheint es bei der Finanzierung einen kleinen Einschnitt zu geben: Die Förderung für jedes Mehrgenerationenhaus werde von 40 000 auf 38 000 Euro pro Jahr abgesenkt, hatte die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kürzlich per Pressemitteilung verkündet. Diese Kürzung sei schmerzhaft, das grundsätzliche Festhalten an der Förderung mache aber deutlich, dass das Ministerium zur Arbeit der Mehrgenerationenhäuser stehe und diese unterstütze. Hintergrund sind allgemein Sparmaßnahmen im Bundeshaushalt.

Saskia Kamp, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Delmenhorst/Oldenburg-Land, das das MGH in Wildeshausen betreibt, hat wenig Hoffnung, doch noch wie bisher 40 000 Euro zu erhalten. Die Mittel müssten jedes Jahr neu beantragt werden, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Dementsprechend sieht sie kaum Chancen, das Personal aufzustocken. Aktuell gibt es nur eine halbe Stelle. Viel weniger als im alten MGH, das der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes an der Bahnhofstraße betrieben hatte.

Neue Gruppen können sich melden

Bekanntlich hatte es einen Betreiberwechsel gegeben. Nachdem der DRK-Kreisverband das MGH zum Jahresende aus finanziellen Gründen geschlossen hatte, hatte das Diakonische Werk die Trägerschaft übernommen und einen Neustart in einer ehemaligen Arztpraxis gewagt. Was mit dem alten MGH passiert, ist offen.

Der Einsatz Mratsenkovas, die die einzige hauptamtliche Mitarbeiterin an der Visbeker Straße ist, scheint sich auszuzahlen, auch wenn sich noch nicht so viele Gruppen wie früher im neuen MGH treffen. Dort kommen aktuell zum Beispiel Doppelkopf- und Skatspieler, eine Handarbeitsgruppe, Plattdeutschsprecher, Sehbehinderte und Blinde, Patienten mit psychischen Erkrankungen, eine Selbsthilfegruppe für Autisten und Menschen, die ihr Englisch verbessern wollen, zusammen.

Außerdem gibt es eine Sozialberatung der Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg, eine Hausaufgabenbetreuung in der Schulzeit und verschiedene Deutschkurse. „Zum Beispiel vormittags und nachmittags an zwei verschiedenen Tagen für Menschen, die im Schichtsystem arbeiten“, sagt Mratsenkova. Andere Angebote seien für Mütter mit kleinen Kindern geeignet, weil es eine Betreuung gebe.

Die ehemalige Arztpraxis verfügt über eine Reihe von Räumen, die allerdings nicht besonders groß sind. „Aber sie sind gemütlich. Die Besucher sind richtig zufrieden“, sagt die MGH-Leiterin.

Auch wenn schon eine Reihe von Zeiten ausgebucht ist, können sich neue Gruppen noch melden. Das gilt auch für Ehrenamtliche, die sich in der Einrichtung engagieren wollen – Kontakt ist auch über die Freiwilligenagentur „mischMIT!“ möglich. Was die Ausstattung angeht, soll es erst einmal so bleiben. Die Küche ist zum Beispiel nicht mit einem Herd bestückt. Aber es gebe eine Spülmaschine, eine Mikrowelle, zwei Kaffeemaschinen und einen Kühlschrank. „Wir haben alles, was wir brauchen“, sagt Mratsenkova.