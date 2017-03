Bürgermeister tritt online Gerüchten entgegen

Die Fläche an der Krandelstraßenkurve wurde ganz normal erworben. So stand es auch in unserer Zeitung. - Foto: dr

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski reagiert jetzt auf der Homepage der Stadt auf falsche Behauptungen, die in Umlauf gebracht wurden und die Stadt Wildeshausen betreffen.

„Aufmerksame Bürger haben mich mehrfach mit solchen Fragestellungen konfrontiert und um Korrektur oder Richtigstellung gebeten“, so Kuraschinski, der auf der Seite im Internet Anmaßungen oder Behauptungen ausräumen möchte. „Ich hoffe, diese Seite stößt auf Interesse und hilft dabei, sich einen eigenen Überblick über solche Äußerungen zu verschaffen“, fährt er fort.

Zunächst spricht er zwei Punkte an, die für Unruhe gesorgt haben sollen. So sei Kuraschinski mehrfach gefragt worden, ob die Besitzerin der Fläche an der Krandelstraßenkurve enteignet wurde, um die Strecke für ausrückende Feuerwehrfahrzeuge zu entschärfen. „Hierzu ist mitzuteilen, dass das Areal freihändig von der Stadt angekauft wurde“, so der Bürgermeister. „Ferner wurde in den Verhandlungsgesprächen keine Enteignung angedroht. Diesbezüglich ist anzumerken, dass eine Enteignung rechtlich nicht möglich gewesen wäre.“

Umzug der St.-Peter-Schule noch in der Diskussion

Zudem sei die Stadtverwaltung in den vergangenen Tagen mehrfach darauf angesprochen worden, dass ein Umzug der St.-Peter-Schule in die Liegenschaft der Hunteschule an der Heemstraße bereits gemachte Sache sei.

Hierzu verweist die Verwaltung auf die aktuelle Beschlusslage in den Gremien der Stadt Wildeshausen, die auch so in unserer Zeitung wiedergegeben wurde. Danach hat der Verwaltungsausschuss beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, bis zum 30. Juni für die Grundschulstandorte unter Berücksichtigung der Schülerentwicklung, der Inklusion und einer möglichen Veränderung der Schuleinzugsbezirke zu klären, wie die aktuelle Raumnot an den Grundschulen unter Einbeziehung der zurückübertragenen Liegenschaft der Hunteschule kurzfristig und perspektivisch (ohne mobile Container) beseitigt werden kann.

Dieser Beschluss, so der Bürgermeister, beinhalte den Auftrag, verschiedene Szenarien zu erstellen, wie die Raumsituation gelöst werden kann und zwar sowohl mit als auch ohne eine Übertragung der Hunteschule. „Die Beschlussfassung war mit Blick auf die Historie der Beratung nicht abschließend gemeint. Insoweit sind noch andere Lösungen zu prüfen. Das beinhaltet auch eine Definition etwaiger Kosten. Die Stadtverwaltung befindet sich gerade in der Abarbeitung des Beschlusses“, teilt Kuraschinski mit. Sobald Ergebnisse vorliegen, würden diese in die öffentliche Beratung gegeben. Die Informationen des Bürgermeisters finden Interessierte auf der Bürgerservice-Website der Stadt.