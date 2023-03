Bürgermeister kritisiert Stimmungsmache gegen Politik und Verwaltung: Es läuft nicht schlecht in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Beim Schaffermahl: Bürgermeister Jens Kuraschinski. © dr

Wildeshausen – In Wildeshausen werde vieles schlechtgeredet und dadurch miese Stimmung erzeugt. Das monierte Bürgermeister Jens Kuraschinski in seiner Rede beim Schaffermahl am Mittwoch.

Immer wieder würde durch Beiträge in sozialen Netzwerken versucht, zu instrumentalisieren und zu polarisieren, um Entscheidungen in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Dabei, so der Bürgermeister, laufe es in der Stadt doch gar nicht schlecht. Trotz deutlichen und kontinuierlichen Abbaus der Verschuldung in den vergangenen Jahren habe man vieles umsetzen können. „Schon wenn ich an den erfolgreichen Schultausch denke, mit dem heute alle Beteiligten sehr zufrieden sind“, sagte Kuraschinski, der dann auch auf die Rettung des Mehrgenerationenhauses, die Sanierung der Villa Knagge, die Instandsetzung der alten Lohgerberei, den in Kürze startenden Umbau des ehemaligen Feuerwehrhauses, die Umsetzung der Förderprogramme „Perspektive Innenstadt“ und „Zukunft Stadtgrün“ sowie den neuen Kunstrasenplatz im Krandel verwies. „Hier danke ich den Investoren, die sich vor diese für die Stadt wichtigen Projekten stellen sowie dem Stadtrat, dass er für unsere Maßnahmen mehrheitlich die notwendigen Ressourcen bereitgestellt hat“, betonte Kuraschinski. „Wichtig ist und bleibt eine attraktive Innenstadt, in die wir gerne kommen und in der wir uns wohlfühlen.“

Kuraschinski: Wir haben viel erreicht

„Ich finde es sehr schade und Anfeindungen in den sozialen Netzwerken verantwortungslos, zumal wir in der jüngsten Vergangenheit vieles erreicht haben“, so der Bürgermeister. Allein in den vergangenen zehn Jahren, so ergänzte er, seien mehr als 61 Millionen Euro in Schulen, Kitas, Baugebiete, Krandelbad, Bauhof, Kläranlage, Straßenbau oder Feuerwehr investiert worden. „25 Millionen Euro wurden dabei aus Fördergeldern und anderen Einnahmequellen vereinnahmt. Zahlen, die oftmals unter den Tisch fallen, denn ein Großteil dieser Investitionen kamen und kommen gerade unserem Mittelstand und damit der Wirtschaft zugute.“ Es seien Zahlen, die unter einer „verantwortungsvollen Würdigung der Finanzlage und im Wege einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik verabschiedet“ wurden und im Kern keine wesentliche Nettoneuverschuldung beinhaltet hätten. Kuraschinski verwies aber auch auf Investitionen, die aus Krediten finanziert werden müssen, womit die Verschuldung anwachsen dürfte.

„Wir haben in Wildeshausen einige Probleme vor uns, die es zu lösen gilt und für die wir, Rat und Bürgermeister, die Verantwortung zu übernehmen haben. Themen, wie die Erneuerung der Parkpalette, die Lösung der Raumsituation an der Hauptschule oder die Freibadsanierung. Hinzu kommen Diskussionen um den sozialen Wohnungsbau, das Diakoniegelände oder die Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt.“