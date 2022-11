Bürgermeister Jens Kuraschinski nimmt an Rembrance-Parade in Hertford teil

Von: Dierk Rohdenburg

Jens Kuraschinski mit Amtskollegin Sue Barber im Ratssaal (Herford Castle), in dem auch das städtische Wappen einen ehrenvollen Platz erhalten hat. © JK

Wildeshausen/Hertford – Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski hat am Sonntag an der Remembrance-Parade in Wildeshausens britischer Partnerstadt Hertford teilgenommen.

Die Städtepartnerschaft besteht seit 27 Jahren. Durch die Corona-Pandemie gab es aber in den vergangenen Jahren keine Treffen. Der Kontakt wurde jedoch durch Videokonferenzen der Komitees auf beiden Seiten intensiv gepflegt.

Nun erhielt Kuraschinski aber kürzlich eine Einladung der Bürgermeisterin Sue Barber aus Hertford, zur Remembrance-Day-Parade zu reisen. „Das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich habe mich sehr darüber gefreut und mich entschlossen, dorthin zu fliegen, zumal große Teile unserer Jubiläumsveranstaltungen zum 750-jährigen Stadtrechtsjubiläum und das damit verbundene Treffen zum 25-jährigen Partnerschaftsjubiläum 2020 coronabedingt nicht stattfinden konnten“, so der Bürgermeister.

Gedenktag seit dem Ersten Weltkrieg

Der Remembrance-Day ist seinen Angaben zufolge ein Gedenktag, der seit dem Ende des Ersten Weltkrieges begangen wird, um den Dienst der Streitkräfte des Militärs zu ehren und den Verstorbenen der Streitkräfte zu gedenken. Der Gedenktag liegt immer am zweiten Sonntag im November und markiert das Ende des Ersten Weltkrieges. Als äußeres Symbol dient die Mohnblume, die an diesem Sonntag überall getragen wird.

„Es ist sehr bemerkenswert, wie viele Menschen hinter diesem Gedenktag in England stehen“, so Kuraschinski am Sonntag in einer Mail. „Ich habe eine derartige Resonanz bei ähnlichen Ereignissen in der Breite der Bevölkerung bei uns noch nicht erlebt.“ Während des Empfanges nach der Gedenkveranstaltung und dem Gedenkgottesdienst habe er seine Amtskollegin Sue Barber persönlich kennenlernen und im Gespräch den Kontakt ein Stück weiter ausbauen dürfen. „Der Besuch war daher eine Bereicherung für unsere Freundschaft, die trotz Brexit von beiden Seiten fortgeführt und aktiv weiter gelebt werden soll. Das halte ich gegenwärtig für besonders wichtig, und ich bin den Friends of Hertford und Friends of Wildeshausen hierfür besonders dankbar“, so der Bürgermeister abschließend.