Bürgermeister danken der Polizei

Malteser erhalten Präsentkorb

+ © tbü Dank am Heiligabend: Die Bürgermeister Jens Kuraschinski und Ralf Spille (vorne, v.l.) übergeben Sebastian Niehoff, Frank Gravel und Christian Ebert (hinten, v.l.) von der Wildeshauser Polizei einen Präsentkorb. © tbü

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tamino Büttner schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wildeshausen – Weihnachten ist die Zeit, „Danke“ zu sagen. In diesem Jahr waren Polizei und Rettungskräfte besonders gefordert. An Heiligabend haben die Bürgermeister der Stadt Wildeshausen und der Gemeinde Dötlingen das Polizeikommissariat an der Herrlichkeit in Wildeshausen aufgesucht, um sich für den Einsatz über die Festtage zu bedanken. Es gehört zur Tradition, dass der Rettungsdienst an der Deekenstraße und die Polizei abwechselnd besucht werden.