Bürgerinitiative Kaiserstraße wartet auf Gespräche mit der Stadt

Wildeshausen - Seit vielen Jahren kritisieren die Anwohner der Kaiserstraße in Wildeshausen, dass auf der Straße vor ihren Häusern deutlich zu große Fahrzeuge wie Sattelzüge unterwegs sind, obwohl dort nur Anlieger fahren dürfen. Seit des vergangenen Sommers helfen sie sich selbst.

Viele Kraftfahrzeuge seien viel zu schnell, weil es von der Wittekindstraße bis zur Pestruper Straße keine einheitliche Geschwindigkeitsregelung gibt und somit auch keine Messungen möglich sind.

Es gehe nicht um Strafen

Seit Ende August greifen die Mitglieder der Bürgerinitiative nun zur Selbsthilfe und dokumentieren so oft es ihnen möglich ist, wann zu große Fahrzeuge die Straße benutzen. Wurden zu Beginn rund 60 Anzeigen wöchentlich erstattet, ist die Zahl mittlerweile drastisch zurückgegangen. „Es fahren hier eigentlich nur noch Auswärtige mit zu großen Fahrzeugen entlang“, stellt Ulrich Stolle-Warkotz als Sprecher der Bürgerinitiative fest. Ganz offenbar hätten viele Lasterfahrer nun mitbekommen, dass die Verbindung für sie nicht erlaubt ist – auch wenn das Navigationsgerät die Strecke weiter als befahrbare Route ausweist.

Schon bald werden die ersten Einsprüche gegen die Anzeigen vor dem Wildeshauser Amtsgericht verhandelt. In diesem Zusammenhang machen die Mitglieder der Bürgerinitiative klar, dass es ihnen gar nicht darum geht, die Fahrer zu bestrafen. „Denn selbst wenn er diesmal freigesprochen wird, weil Aussage gegen Aussage steht, so wird er zukünftig dennoch die Strecke meiden“, so Stolle-Warkotz. „Und nur darum geht es uns.“

Anwohner fühlen sich alleingelassen

Die Anwohner handeln nach eigener Einschätzung in „Notwehr“, weil sie von der Stadt und der Polizei mit dem Verkehrsproblem auf der Kaiserstraße alleine gelassen werden. So sei die Betrachtung der Verbindung Wittekindstraße/Kaiserstraße nur auf Drängen der Bürgerinitiative in die gutachterliche Untersuchung zur Verkehrssituation in Wildeshausen aufgenommen worden. Die Experten hatten im Herbst festgestellt, dass derzeit nicht der Westring als dringendes Problem der Stadt existiert, sondern, dass die Lage an der Kaiserstraße deutlich schneller entschärft werden muss. Die Fahrbahn sowie die Rad- und Fußwege sind zu eng und entsprechen nicht den gesetzlichen Vorgaben, sodass Verkehrsteilnehmer gefährdet werden und Unfälle im Begegnungsverkehr drohen. Außerdem ist die Belastung der Straße deutlich zu hoch, sodass die Gutachter eine Einbahnstraßenregelung vorschlagen und dafür plädieren, die Schulbusse über eine andere Route zu lenken.

„Wir haben die Stadtverwaltung Ende des Jahres um ein Gespräch gebeten“, so Stolle-Warkotz. Man habe das zwar zugesichert, doch bis jetzt sei keine Reaktion des Bürgermeisters gekommen.

So lange keine dauerhaften Lösungen gefunden werden, greifen die Anwohner also weiter zu Kamera und Notizblock. Rund 600 Anzeigen haben sie bislang erstattet und haben damit immerhin erreicht, dass der Schwerverkehr vor ihrer Haustür um etwa 80 Prozent zurückgegangen ist.

