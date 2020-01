Bürgerbus gewinnt neue Fahrer

Personalsituation entspannt sich ein wenig / Hilferuf des Trägervereins wirkt

+ Hartmut Spillner fährt seit 2012 den Bürgerbus.

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Hartmut Spillner sitzt am Donnerstagmorgen am Steuer des Bürgerbusses. Am Bahnhof in Wildeshausen steigen nach und nach drei Fahrgäste ein, bevor der Fahrer seinen Achtsitzer in Richtung Katenbäker Berg in Bewegung setzt. Der Bürgerbus hat im Januar 2019 erstmals die 1 000-Nutzer-Marke im Monat geknackt. Das Angebot hat sich seit der ersten Fahrt im August 2011 nach und nach etabliert. Ein Problem ist allerdings schon seit Längerem die geringe Anzahl an Fahrern. Das Personal ist auf Kante genäht. Deswegen verschickte die Vorsitzende des Bürgerbusvereins, Renate Hocke, im November einen Hilferuf. Und der Slogan „Dann fahr du doch“ hat Wirkung gezeigt, wie sie auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt.