Bührener Schützen wollen weiter renovieren

Bühren – Ehrungen und die aufwendige Sanierung des Schießstands standen am Freitagabend im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Bühren. Zu dem Treffen in der vereinseigenen Halle begrüßte Wolfgang Helms, erster Vorsitzender, etwa 40 Mitglieder.

Sowohl er als auch Kassenwartin Hella Pauley gingen in ihren Berichten auf die Sanierung des Gebäudes ein. Im vergangenen Jahr investierte der Verein mehr als 50 000 Euro in ein neues Dach. Auch der Vorplatz wurde neu gestaltet. Die Renovierungsarbeiten sollen in diesem Jahr fortgesetzt werden. Dafür steht ein Budget von 10 000 Euro zur Verfügung.

Um die Einnahmen zu vergrößern, soll künftig die Vermietung der Halle mehr in den Vordergrund rücken. „Der Landkreis nutzt die Anlage dieses Jahr für die Schießprüfungen zum Jagdschein. Andere Veranstaltungen werden regelmäßig durchgeführt. Das sollten wir intensivieren“, sagte Helms.

Eine tiefe Verbundenheit haben auch jene gezeigt, die bereits seit vielen Jahrzehnten Teil des Vereins sind. Für die 60-jährige Mitgliedschaft zeichneten der erste Vorsitzende und sein Vertreter Ralf Stöver Willi Seemann aus. Seit 40 Jahren halten Anke Bocklage, Helmut Müller, Helmut Gellermann sowie Andreas Helms dem SV Bühren die Treue. Seit 25 Jahren ist der amtierende Schützenkönig Maik Plate im Verein.

Er hatte die Krone beim Schützenfest Ende August übernommen. Marion Meyer regiert als Damenkönigin und Marco Wittrock errang die Königswürde bei den Junioren. Das diesjährige Schützenfest ist für den 29. bis 31. August geplant. hri