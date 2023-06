„Bücherflohmarkt des Vertrauens“ wächst in die Höhe

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Werben für den Bücherflohmarkt: Ulrich Becker, Katja Jöllenbeck, Wiltrud Stanszus und Lutz Pampel (v.l.). © dr

Der „Bücherflohmarkt des Vertrauens“ startet wieder in Wildeshausen: Es gibt mehr Fläche durch Regale, Spenden sind ab dem 19. Juni möglich.

Wildeshausen – Der „Bücherflohmarkt des Vertrauens“ im Südquerhaus der Wildeshauser Alexanderkirche geht mit einigen Veränderungen in das 24. Jahr seines Bestehens. „Wir wollen Bewährtes bewahren und kleine Verbesserungen vornehmen“, schilderte Organisator Lutz Pampel am Montag das Vorgehen seines Teams, das seit Anfang des Jahres auch durch einen Beirat unterstützt wird. Der Flohmarkt steht unter dem Motto „Vergebt, so wird euch vergeben“ aus dem Lukas-Evangelium, das Herzensthema der Veranstaltung ist Inklusion.

Wichtig für die potenziellen Spender ist, dass die Bücher in der Woche vom 19. bis 24. Juni in der Zeit von 9 bis 18 Uhr im Vorraum des Südquerhauses abgegeben werden können. Der Aufbau durch Pampel beginnt am 26. Juni, die ehrenamtlichen Helfer starten am 27. Juni. Der Flohmarkt wird am Sonntag, 2. Juli, nach dem Taufgottesdienst eröffnet. Der Markt ist bis zum 16. August täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Er basiert darauf, dass jeder die Bücher nimmt, die ihn interessieren, und eine Spende in selbst gewählter Höhe in die Dose einwirft.

Bücher werden besser gekennzeichnet

Im vergangenen Jahr hat Pampel mit einer Fragebogenaktion versucht, zu ermitteln, wie der Flohmarkt weiter verbessert werden kann. Deutlich wurde, dass es unter anderem wegen des begrenzten Platzes ein schlecht einsehbares Angebot gab. „Wir werden deshalb neue Regale aufstellen und die Kategorien der Bücher besser kennzeichnen“, kündigte Pampel an. Zudem sei eine bessere Beleuchtung an den Regalen vorgesehen.

Ganz im Zeichen der Inklusion wird der Organisator zu noch zu nennenden Zeiten vor Ort sein, um beeinträchtigten Menschen den Zugang zum Flohmarkt zu ermöglichen. „Der Markt ist ein überregionaler Magnet geworden“, hat Pampel erfahren. Er biete Raum zur Begegnung, und die Bücher seien ein Medium zur Verständigung. Die Spenden würden ausschließlich für die Fort- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen verwendet.

Wie im vergangenen Jahr werden zwei Klassen der Holbeinschule unter der Organisation von Lehrerin Katja Jöllenbeck Bilder zum Motto des Flohmarktes malen. Sie sollen an einer Wand ausgestellt und regelmäßig ausgewechselt werden. Das Thema Inklusion findet zudem einen besonderen Platz an einem Tisch und in einem Regal. Dort gibt es zahlreiche Informationen und es werden fünf neu erworbene Bücher in unterschiedlicher Stückzahl zum Thema ausgelegt, die gegen eine Spende mitgenommen werden können. „Wir wollen das Bewusstsein für Inklusion fördern und Empathie erreichen“, sagen Pampel und Ulrich Becker, Mitglied des Gemeindekirchenrates. Die Bücher seien von Spenden gekauft und in Kooperation mit der Buchhandlung „bökers am Markt“ ausgesucht worden. Nächsten Sommer arbeite man mit der Gilde-Buchhandlung zusammen.

Auch in diesem Jahr können die Besucher einen Fragebogen ausfüllen, damit der Flohmarkt noch besser werden kann. Die Idee zu dem Angebot hatten im Jahr 1999 Walter und Wiltrud Stanszus.