Buden abgebaut, Planungen für 2020 laufen schon

Am Montagmorgen wurden Hütten beim Wildeshauser Weihnachtsmarkt abgebaut. Foto: bor

Wildeshausen – Kaum ist der Wildeshauser Weihnachtsmarkt beendet, laufen bei Organisator Frank Stauga schon die Planungen für die Neuauflage im kommenden Jahr. Dabei denkt der Wirt auch über eine Neuerung wie eine Kunsteisbahn nach, was eine moderate Vergrößerung der Veranstaltung nach sich ziehen würde. Aber erst müssten noch Gespräche unter anderem mit dem Stadtmarketing geführt werden, sagt der Wildeshauser, der das „Alte Amtshaus“ betreibt. Dabei könnte es um geeignete Flächen gehen.

Auf jeden Fall ist klar, dass es 2020 wieder mit dem historischen Spektakel rund um die Alexanderkirche losgeht, das sehr gut angenommen wird. „Das erste Wochenende war mega“, freut sich Stauga, der an dem bewährten Konzept festhalten möchte: urig, natürlich, gemütlich und auf keinen Fall künstlich. Der Wirt betont, dass dieses Mal besonders viele auswärtige Besucher gekommen seien. „Offenbar zieht unser Konzept Kreise.“

Auch Thomas Bannas von der gleichnamigen Brauerei in Lohmühle ist mit dem Verlauf des Marktes zufrieden. Allerdings sei es für sein sonst sehr beliebtes Glühbier mit bis zu zehn Grad teilweise schon fast zu warm gewesen. „Das geht besser weg, wenn es frostig und kalt ist.“ Dieses Mal sei mehr Pils verkauft worden.

Stauga, Bannas und Co. werkelten am Montagvormittag an ihren Buden herum und transportierten sie ab. Auch der städtische Bauhof war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und lud Teile des Weihnachtsdorfes auf, die bei der Diakonie Himmelsthür untergestellt werden. Das Häckselgut bleibt noch ein paar Tage liegen und soll nach Weihnachten verschwinden.

Nächster Markt vom 11. bis 20. Dezember

Der Markt 2020 wird am 11. Dezember beginnen und dauert bis zum 20. Dezember, bleibt also von der Länge her gleich. Die Buden stehen damit wieder vom dritten bis zum vierten Advent auf dem Marktplatz. Die Verlosung der Rotarier, die jedes Jahr sehr beliebt ist, soll wieder den Schlusspunkt der vorweihnachtlichen Veranstaltung setzen. bor