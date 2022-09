Keine multiresistenten Keime: Brookbäke frei für Badespaß

Von: Dierk Rohdenburg

Beliebter Spielplatz: Das Ufer der Brookbäke auf dem Gelände der Schule Gut Spascher Sand. © dr

Spasche – Entwarnung für die Brookbäke im Bereich der Privatschule Gut Spascher Sand: Wie der Geschäftsführer der Schule, Henning Emler von Maydell, auf Nachfrage mitteilte, haben Messungen bereits vor ein paar Monaten ergeben, dass in dem Bach keine klinisch relevanten antibiotikaresistente Bakterien festgestellt wurden.

Damit ist es nach Einschätzung des Gesundheitsamtes des Landkreises Oldenburg für Kinder völlig ungefährlich, auf dem Gelände der Privatschule im Bach und Uferbereich zu spielen.

Die Kreisverwaltung hatte die Mitglieder des Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschusses bereits am 10. Mai darüber informiert.

Die Schule und die Eltern waren nach zwei von der Umweltschutzorganisation Greenpeace in Auftrag gegebenen Messreihen aufgeschreckt worden. Zuletzt hatten die Umweltaktivisten im Januar und Februar in der Brookbäke in Wildeshausen bei der Putenschlachterei Geestland sowie in Abflüssen bei Ahlhorn (Putenschlachterei Heidemark), Garrel (Böseler Goldschmaus) und Schöppingen/Nordrhein-Westfalen insgesamt 44 Proben genommen. Das Institut für Pharmazie der Universität Greifswald hatte die Prüfung auf verschiedene multiresistente Bakterien übernommen. „35 der 44 Proben wiesen resistente Bakterien auf (...) Bei den meisten nachgewiesenen Resistenzen handelte es sich um Mehrfach-Resistenzen vom Typ ESBL und/oder 3MRGN (insgesamt 35 Nachweise). In acht Fällen wurden auch Resistenzen gegen das Reserve-Antibiotikum Colistin gefunden“, hieß es im Ergebnis.

Greenpeace fand Keime in Wildeshauser Proben

Sieben dieser acht Nachweise bezogen sich auf Wildeshausen. Gemessen wurde in unmittelbarer Nähe des Putenschlachtbetriebes. Die Badestelle der Privatschule liegt allerdings rund vier Kilometer davon entfernt.

Die Funde antibiotikaresi-stenter Keime konnten im Frühjahr von der Kreisverwaltung zunächst nicht bestätigt oder widerlegt werden. Der Landkreis beschloss, die Aussagen von Greenpeace für den Bachlauf in Spasche zu verifizieren, und beauftragte das Labor Dr. Döring aus Bremen mit einer entsprechenden Untersuchungsreihe.

In den vier Proben, die direkt an der Schule an unterschiedlichen Tagen genommen wurden, konnten dann keine klinisch relevanten antibiotikaresistenten Bakterien nachgewiesen werden. „Die Einleitungen vom Schlachthof scheinen bezogen auf das Vorkommen von antibiotikaresistenten Bakterien keinen nennenswerten Einfluss auf die Wasserqualität an der Schule Gut Spascher Sand zu haben“, heißt es von der Kreisverwaltung. „Neben einem geringen Eintrag kann dies unter anderem durch die Entfernung zum Schlachthof und die damit zum Tragen kommenden Verdünnungseffekte erklärt werden.“

Gesundheitsgefährdung von Kindern sehr unwahrscheinlich

Somit sei eine potenzielle Gesundheitsgefährdung für die an der Brookbäke spielenden Schulkinder durch antibiotikaresistente Bakterien auf Basis der Ergebnisse als sehr unwahrscheinlich zu bewerten. Die Kreisverwaltung werde das Thema aber weiter im Blick behalten und weitere Beprobungen in Erwägung ziehen, hieß es. Aus Sicht des Landkreises sei jedoch grundsätzlich die Minimierung der Anwendung von Antibiotika bei Mensch und Tier eine Gemeinschaftsaufgabe von hoher Wichtigkeit. Deswegen würden die Möglichkeiten der weiteren Abwasserbehandlung in einer vierten Reinigungsstufe auch auf den jährlichen Kläranlagenschauen bei den Firmen Geestland und Heidemark erörtert.

Die Privatschule hat unterdessen schon im Frühjahr auf die Nachricht reagiert. Bei der großen Hitze konnten die Kinder deshalb bereits wieder in der Brookbäke spielen.