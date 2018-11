Firma Hermes Systeme mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ ausgezeichnet

Wildeshausen - Von Joachim Decker. Großer Bahnhof am Freitagmorgen in den Räumen des Wildeshauser Unternehmens Hermes Systeme: Bürgermeister Jens Kuraschinski, Wildeshausens Wirtschaftsförderer Claus Marx, Landrat Carsten Harings sowie Landkreis-Wirtschaftsförderer Hans-Werner Aschoff waren gekommen, um den Geschäftsführern Ingo Hermes und Jörg Deitermann zum „Großen Preis des Mittelstandes“ zu gratulieren.

Dieser von der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgelobte Preis in Form einer Bronze-Statue wurde dem Unternehmen vor einigen Wochen in Düsseldorf verliehen (wir berichteten). „Natürlich ist das ein Grund zum Feiern“, waren sich die Geschäftsführer einig. „Wir haben uns riesig gefreut, diesen bundesweit ausgeschriebenen Preis für die Region Niedersachsen/Bremen zu bekommen.“ Anders als beim Wildeshauser Wirtschaftspreis, den Hermes bekanntlich auch schon gewonnen habe, wisse im Vorfeld kein Betroffener etwas von seinem Glück.

Bundesweit waren gut 4 .500 Firmen nominiert und rund 800 Unternehmen für die hiesige Region. „Für unseren Bereich wurden drei Sieger ausgerufen“, betonte Deitermann. Hermes erklärte, dass die Bewertung der Firmen in fünf Kategorien erfolge, die zuvor abgefragt werden: „Es ist schon ein Stückchen Arbeit, den Fragenkatalog zu bewältigen.“ So erfolge die Einstufung nach der Entwicklung des Unternehmens, der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Innovationen und Modernisierung, dem Engagement in der Region sowie in puncto Kundennähe und Marketing. „Wir haben den Preis gewonnen, weil wir sehr gute Noten bekommen haben, diese reichen von ,A‘ bis ,C‘. Und wir haben in der Tat in allen Bereichen ein ,A‘ bekommen“, erklärte Hermes. Das sei zweifelsohne ein Beweis dafür, dass sich das Unternehmen auf dem richtigen Weg befinde.

Genau das bestätigte auch Kuraschinski: „Ich kann euch zu diesem Preis nur gratulieren. Ihr habt wirklich die Zeichen der Zeit bestens erkannt und wisst ganz genau, wo der Hase langläuft. Mit dieser Firma haben wir ein wirklich tolles Unternehmen in unserer Kreisstadt.“

Die Geschäftsführer machten deutlich, dass mit diesem Preis auch ein großes und wichtiges Netzwerk einhergehe. „Darüber haben wir schon einige interessante und gute Kontakte knüpfen sowie uns mit anderen Unternehmen austauschen können“, betonte Deitermann. So verwies er auf die Tatsache, dass Hermes Systeme dabei ist, weiter zu expandieren: „Vor einiger Zeit haben wir eine Firma in Hamburg gekauft. Jetzt planen wir eine Niederlassung in Köln.“ Und bei der Suche nach Räumlichkeiten sei das Netzwerk bereits hilfreich gewesen. „Wir haben schon interessante Leute getroffen, die uns helfen können.“