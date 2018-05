Broadway in Wildeshausen: Leidenschaft nach Noten

LiLi-Kino zeigt das Musical „An American in Paris“ / Gefeierte Produktion / Zwei Tänzer sind für den Tony-Award nominiert

+ Das preisgekrönte Musical „An American in Paris“ wird am Mittwoch, 16. Mai, auf die Leinwand des LiLi-Servicekinos in der Kreisstadt projiziert. - Foto: Persson

Wildeshausen - Ein besonderes Event aus Londons West End können Musikliebhaber am Mittwoch, 16. Mai, ab 20 Uhr, im LiLi-Servicekino an der Huntestraße in Wildeshausen erleben: Dann steht „An American in Paris – The Musical“ auf dem Programm. Die Produktionsfirma „Trafalgar Releasing“ hat das Musical aufgezeichnet und zeigt es an diesem Tag weltweit.