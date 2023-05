Brief an Ministerpräsident Stephan Weil: Förderschulen erhalten

+ © dpa Die Klassen der Förderschulen haben eine geringere Schülerzahl. © dpa

Es regt sich weiter Widerstand gegen das Auslaufen der Förderschule im Landkreis Oldenburg.

Landkreis – Die Gruppe aus FDP, Freie Wähler, UWG und CDW im Kreistag des Landkreises Oldenburg mag sich weiterhin nicht mit der Gesetzeslage abfinden, dass die Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen in Niedersachsen ab dem Jahr 2028 schließen sollen. Die Politiker haben deshalb einen Brief an den Ministerpräsidenten Stephan Weil sowie das Kultusministerium mit der Bitte geschrieben, das Auslaufen der Schulen angesichts der neuen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sowie die hohen Zuzugszahlen von Flüchtlingen noch einmal zu überdenken.

„Hohe Erfolgsquote der Förderschulen“

„Förderschulen sind Teil des allgemeinen Schulsystems und tragen damit zur Inklusion im Sinne einer gesellschaftlichen Integration bei“, heißt es in dem Brief, in dem die Politiker darauf verweisen, dass es die Förderschulen im Landkreis seit mittlerweile 52 Jahren gibt. Die Förderschule am Habbrüger Weg in Ganderkesee, die Hunteschule in Wildeshausen sowie die Letheschule in Wardenburg seien als Alternativen zu den regulären weiterführenden Schulen gut ausgestattete Einrichtungen, die eine hohe Erfolgsquote beim Erlangen des Hauptschulabschlusses aufwiesen sowie den Übergang an die Berufsbildenden Schulen oder Ausbildung gestalteten.

„Der elterliche Wunsch nach einem Platz an der Förderschule Lernen ist nach wie vor groß“, heißt es in dem Schreiben. „Das zeigen die vielen Nachfragen in den Schulen, die ab dem Sommer negativ beschieden werden müssen. Hier können die Kinder in kleineren Klassen intensiver beim Lernen begleitet und und auf das weitere Leben vorbereitet werden.“

Unter dem Aspekt der aktuell schlechten Unterrichtsversorgung und der Expertenprognose, dass dies auch noch bis zu 20 Jahre andauern werde, sei nicht nachvollziehbar, dass gut ausgestattete Förderschulen im Landkreis Oldenburg schließen müssten.