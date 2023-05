Andreas Tonn war erst König und wird Fähnrich: Ein Schaffer, der für die Gilde brennt

Von: Dierk Rohdenburg

Mit der Schafferkette, die am Dienstag abgegeben wird: Andreas und Stefanie Tonn. © dr

Seit einem Jahr ist Andreas Tonn Schaffer der Wildeshauser Schützengilde. Er blickt gerne auf die vergangenen zwölf Monate zurück.

Wildeshausen – Als Andreas und Stefanie Tonn am letztjährigen Pfingstdienstag um Mitternacht auf den Wildeshauser Rathausbalkon traten, war bei vielen Menschen die Überraschung groß. Damit, dass der König von 2017 nun als neuer Schaffer proklamiert wird, hatte eigentlich niemand gerechnet.

Es ist unüblich in der Schützengilde, dass eine ehemalige Majestät die Königskompanie verlässt und zu den Offizieren überwechselt – und nicht jedem gefiel dieser Schritt.

„Deshalb waren wir auch sehr gespannt, ob sich die Wahlmänner am Abend tatsächlich für uns entscheiden“, erinnern sich Stefanie und Andreas Tonn ein Jahr später. Sie seien natürlich sehr froh gewesen, als die Vertreter der Gilde am Abend mit dem Hauptmann der Wache, Hergen Stolle, vor ihrer Haustür standen.

Im Anschluss begann für Fleischermeister Andreas und Lehrerin Stefanie eine Nacht „wie im Rausch“. Kurz vor Mitternacht trafen sie im abgedunkelten Taxi vor dem Rathaus ein und betraten den Saal. Sie wurden von den Offizieren herzlich empfangen und mussten dann schon zusammen mit dem Königspaar, Timo und Marlene Poppe, auf den Balkon treten, um den Schaffertrunk zu trinken und den Eid auszusprechen.

Hervorragende Begleitung durch die Gilde

„Es war ein tolles Gefühl“, erzählt Stefanie Tonn. „Es ist wie in einem Traum. Die Begleitung durch die Gilde ist von der ersten Minute hervorragend. Du wirst überall abgeholt und darauf hingewiesen, was zu tun ist. Da kann man nichts falsch machen.“

Andreas und Stefanie Tonn wurden vom Hauptmann der Wache, Hergen Stolle, abgeholt. © dr

Andreas Tonn hatte, als er König geworden war, zunächst keinen Gedanken darauf verschwendet, Schaffer der Schützengilde werden zu wollen. Doch während des Jahres als Majestät erlebte er die Gemeinschaft der ältesten Bürgergesellschaft Wildeshausens und begann nach seinen eigenen Worten immer mehr dafür zu brennen. „Ich war in dieser Zeit viel mit den Fähnrichen zusammen, und irgendwann habe ich aus dem Bauch heraus entschieden, dass ich gerne Schaffer werden möchte“, erinnert sich der 47-Jährige. Seine Frau hatte ebenfalls die Begeisterung bei ihrem Mann bemerkt. Von daher musste sie nicht lange überlegen, ob sie dem Plan zustimmen wollte. „Wir haben ja im Königsjahr schon mal reingeschnuppert in das intensive Gildeleben“, sagt sie. Und weil die Gemeinschaft einfach toll sei, sei sie einverstanden gewesen. „Um das Amt auszuüben, muss man zusammenhalten und sich auf die Familie stützen können“, betont Stefanie Tonn. Immerhin hat das Paar sieben Kinder im Alter von fünf bis 20 Jahren. Sohn Lasse war übrigens im Jahr 2016 Kinderkönig – ein Jahr, bevor Andreas Tonn bei den Männern siegte. Sohn Bosse hingegen verspürt keine Lust, am Samstag nach Pfingsten mitzuschießen.

Auf dem Rathausbalkon: Das Königspaar, Timo und Marlene Poppe (links), sowie das Schafferpaar, Stefanie und Andreas Tonn. © bor

Auf den Fähnrich wartet viel Arbeit

„Jetzt beginnt das Arbeiten“, weiß Andreas Tonn, denn als Fähnrich werden seine Frau und er jede Menge zu tun haben. „Der Zusammenhalt ist aber sehr gut“, hat er die Erfahrung gemacht.

Am Sonntag wird Tonn das erste Mal im Stechschritt auf die Burgwiese marschieren. Am Dienstag wird er dann auf der Herrlichkeit zum Fähnrich ernannt und muss die Schafferkette abgeben. Dafür darf er dann das erste Mal die maßgeschneiderte Offiziersuniform anziehen, die ihn durch die nächsten Jahre in der Schützengilde begleiten wird.