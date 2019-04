Brennholz geht gut weg

Bezirksförster Feiner versteigert Haufen im Auftrag der Stadt

+ Bitte um Gebote: Michael Feiner (vorne) verkaufte das Holz auf dem Lagerplatz des Bauhofes. Foto: dr

Wildeshausen – In Kauflaune zeigten sich am Freitag rund 30 Interessierte bei der Brennholzversteigerung der Stadt Wildeshausen auf dem Lagerplatz am Bauernmarschweg. Bezirksförster Michael Feiner konnte im Auftrag der Stadt die meisten der 25 Lose verkaufen. Der Preis richtete sich nach der Qualität. Die rund vier Schüttraummeter gingen mal für 20 Euro weg, wenn das Holz alt war und wenig Brennwert hatte, dann aber auch für 125 Euro, wenn es sich um Haufen mit Eichenholzanteil handelte. Das einzige Los, das aus dicken Buchenstämmen bestand, war dem erfolgreichen Bieter 90 Euro wert.