Brennendes Essen sorgt für Großalarm in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Die rauchende Pfanne wurde im Außenbereich abgelöscht. © Privat

Wildeshausen – Großalarm für die Wildeshauser Feuerwehr wegen eines Alarms in der Innenstadt. Gegen 14.45 Uhr wurde ein Wohnungsbrand an der Neuen Straße gemeldet.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen sowie der Drehleiter aus und drang in eine Wohnung am Stadtwall ein. Dort war einer älteren Frau das Essen auf dem Herd angebrannt.

Die leicht unter Schock stehenden Frau wurde in medizinische Behandlung gegeben. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz in die Wohnung und brachte eine Pfanne mit verkohltem Essen nach draußen.

Die Wohnung wurde anschließend belüftet. Größere Schäden gab es offensichtlich nicht.

Polizeimeldungen aus dem Landkreis Oldenburg:

Ein stark betrunkener Autofahrer geriet am Montag gegen 10:20 Uhr in Ahlhorn in eine Polizeikontrolle.

Nach Hinweisen von Zeugen konnte der 52-jährige Mann aus der Gemeinde Großenkneten mit seinem Auto auf der Vechtaer Straße angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 Promille.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt musste dem 52-Jährigen eine Blutprobe entnehmen.

Aufmerksame Zeugen haben am Sonntag gegen 18:55 Uhr einen in erheblichen Schlangenlinien fahrenden Autofahrer auf der Autobahn 28 gemeldet.

Nachdem ihnen die unsichere Fahrweise über eine längere Distanz auf der Richtungsfahrbahn Oldenburg auffiel, verständigten sie die Polizei. Die Besatzung eines Streifenwagens konnte in Höhe der Anschlussstelle Hatten auf den gemeldeten Wagen aufschließen und selbst Schlangenlinien feststellen. Die Polizisten stoppten das Auto auf dem Parkplatz Hemmelsberg.

Der Fahrer, ein 55-jähriger Mann, stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Test ergab einen Alkoholwert von 1,93 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Bereitschaftsrichter die Beschlagnahme des Führerscheins an. Da der Mann über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügte, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.